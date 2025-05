Uciekał skradzionym samochodem. 18-latek zatrzymany po pościgu Data publikacji 06.05.2025 Powrót Drukuj Szybki przepływ informacji jest kluczowym elementem międzynarodowej współpracy. Wskazania, które napłynęły z Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku połączone z szybką reakcją krośnieńskich funkcjonariuszy poskutkowały zatrzymaniem kierującego skradzionym na terenie Niemiec audi. Pojazd o wartości ponad 256 tysięcy złotych został odzyskany zanim właściciel zgłosił jego kradzież. Decyzją sądu 18-latek najbliższe miesiące spędzi w areszcie.

W piątek (2 maja ) po godzinie 6.00, dyżurny krośnieńskiej komendy otrzymał z Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku informacje o jadącym w kierunku Krosna Odrzańskiego z dużą prędkością pojeździe marki Audi. Według wstępnych ustaleń, za kierownicą siedział młody mężczyzna, a auto, którym się poruszał, mogło pochodzić z kradzieży. Zgłoszenie niezwłocznie przekazane zostało policjantom prewencji, którzy rozpoczęli obserwację ruchu kołowego na drodze krajowej numer 29. Będąc w Osiecznicy mundurowi bardzo szybko zauważyli wskazany pojazd, który chcieli zatrzymać do kontroli drogowej. Kierujący, pomimo nadawanych przez policjantów sygnałów świetlnych i dźwiękowych nakazujących zatrzymanie się, nie reagował i kontynuował jazdę w kierunku Krosna Odrzańskiego. Funkcjonariusze ruszyli za nim w pościg. Mężczyzna na rondzie przed mostem stracił panowanie nad kierownicą, zjechał z drogi i uderzył w znak, a następnie słup oświetleniowy. Próbował jeszcze odjechać, ale szybka reakcja policjantów uniemożliwiała mu ucieczkę. 18-latek został zatrzymany do wyjaśnienia. Nadto po sprawdzeniu jego danych w policyjnych systemach okazało się, że ma on zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Podejrzenia funkcjonariuszy co do pochodzenia samochodu potwierdziły się. Pojazd wartości ponad 256 tysięcy złotych został skradziony na terenie Niemiec, o czym właściciel dowiedział się od policjantów. Na miejsce wezwano grupę dochodzeniowo- śledczą wraz z technikiem kryminalistyki, którzy wykonali oględziny miejsca zdarzenia i pojazdu. Samochód po czynnościach został zabezpieczony na policyjnym parkingu.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mieszkańcowi województwa dolnośląskiego zarzutu kradzieży z włamaniem do pojazdu, niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz niestosowanie się do orzeczonych środków karnych. Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim po przesłuchaniu i analizie akt sprawy złożył do sądu wniosek o zastosowanie wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania. Decyzją sądu 18-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

komisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim