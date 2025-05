Skrajna bezmyślność kierowców na przejściu dla pieszych Powrót Drukuj Na jednym z przejść dla pieszych w Zielonej Górze miał miejsce pokaz całkowitego zlekceważenia podstawowych zasad w ruchu drogowym, stwarzając realne zagrożenie bezpieczeństwa pieszego. Mężczyzna z małym dzieckiem w wózku, mimo że znajdował się na pasach, nie mógł przedostać się na drugą stronę ulicy. Dopiero po ingerencji kierowcy autobusu i samego przechodnia – udało się bezpiecznie przejść przez jezdnię.

Na przejściu dla pieszych w Zielonej Górze przy ul. Batorego miała miejsce bardzo niebezpieczna sytuacja. Po ustąpieniu pierwszeństwa przez kierowcę autobusu MZK, na przejście dla pieszych wszedł mężczyzna z dzieckiem w wózku. Niestety nie miał możliwości spokojnie i płynnie przejść na drugą stronę ulicy, ponieważ zza autobusu, na pasie obok w tym samym kierunku poruszały się samochody osobowe. Kierujący nimi całkowicie zlekceważyli zatrzymanie się innego pojazdu bezpośrednio przed pasami. Mężczyzna musiał zatrzymać się na środku jezdni, gdyż przez przejście dla pieszych, bezpośrednio przed nim przejechały kolejno trzy pojazdy. W końcu zareagował kierowca autobusu, który użył klaksonu, aby ostrzec innych kierowców, po czym przechodzień sprawdził co dzieje się za autobusem, aby upewnić się, że może bezpiecznie iść dalej.



Jednym z kierowców, którzy nie zatrzymali się przed przejściem dla pieszych był 27-latek, poruszającym się osobowym BMW. Zielonogórzanin tłumaczył, że nie był świadomy tej sytuacji i nie widział pieszego z wózkiem. Twierdził również, że ominął autobus, ponieważ myślał, że pojazd stał w zatoce autobusowej. Policjanci do czasu rozprawy sądowej zatrzymali prawo jazdy kierowcy BMW, natomiast dwaj pozostali kierowcy również nie unikną odpowiedzialności za swoje skrajnie niebezpieczne zachowanie.



Wykroczenia popełniane na szkodę osób pieszych należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych, dlatego też grożą za nie wysokie kary. Apelujemy, aby przed przejściem dla pieszych szczególnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ponieważ od tego zależy ludzkie zdrowie, a nawet życie.

młodszy aspirant Anna Baran

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze