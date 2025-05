Bezpieczny powrót z majówki — policjanci przypominają o ostrożności na drodze Data publikacji 04.05.2025 Powrót Drukuj Powoli dobiega końca długi weekend. W niedzielę (4 maja) na drogach naszego województwa z pewnością można się spodziewać większego natężenia ruchu. Dlatego policjanci apelują do kierowców o rozsądek i ostrożność podczas dzisiejszych powrotów. Tradycyjnie o bezpieczeństwo na głównych arteriach naszego regionu oraz w miastach niezmiennie dbają patrole ruchu drogowego. Mundurowi podobnie jak w poprzednich dniach prowadzą kontrole, podczas których między innymi sprawdzają prędkość, z jaką poruszają się samochody, trzeźwość kierujących, uprawnienia do kierowania i stan techniczny pojazdów.

Dodatkowym wyzwaniem dla wszystkich kierowców, podczas rozpoczynającej się fali powrotów, będą zmienne warunki atmosferyczne. Tegoroczne święta majowe upływają pod znakiem niestabilnej pogody – przelotne opady deszczu, porywy wiatru, oraz lokalne mgły ograniczająca widoczność i pogarszają stan jezdni, wydłużając drogę hamowania, dlatego tak istotne jest dostosowanie prędkości i techniki jazdy do warunków na trasie. Pamiętajmy także o tym, aby w podróż powrotna wyruszyć wypoczętym. Spowolniony czas reakcji, obniżona koncentracja, a nawet mikrodrzemki mogą prowadzić do tragicznych konsekwencji. Wracając z majówki, nie spieszmy się i zdejmijmy nogę z gazu. Wraz ze wzrostem prędkości panowanie nad pojazdem staje się trudniejsze, co w wielu przypadkach może zakończyć się poważnym wypadkiem. Powinni o tym pamiętać również motocykliści, których z nastaniem wiosennej aury coraz więcej pojawia się na naszych drogach.



Od środy (30 kwietnia) w naszym województwie i w całej Polsce funkcjonariusze czuwają nad bezpieczeństwem podróżujących. Lubuscy mundurowi są obecni na głównych drogach regionu, ale również w miejscach o mniejszym natężeniu ruchu – wszystko po to, aby zmotoryzowani czuli się bezpiecznie. W związku z tym należy spodziewać się częstszych kontroli drogowych. Policjanci będą sprawdzać między innymi stan trzeźwości kierujących, przestrzeganie ograniczeń prędkości, a także to, czy wszyscy podróżujący mają zapięte pasy bezpieczeństwa i czy dzieci są przewożone w odpowiednich fotelikach. W przypadku rażącego naruszania przepisów mundurowi będą stanowczo reagować, by eliminować z ruchu kierujących zagrażających innym. Warto pamiętać, że skuteczność pracy lubuskich policjantów powinna iść w parze z odpowiedzialnością kierowców. To także od nich zależy czy na drogach będzie bezpiecznie.





młodszy aspirant Bartosz Kulej

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim