Bezpieczna droga to wspólna odpowiedzialność

Długi majowy weekend to dla wielu z nas czas odpoczynku, spotkań z bliskimi i wyjazdów. Niestety, to także okres zwiększonego ruchu na drogach, większej liczby wypadków i ryzykownych zachowań za kierownicą. Policjanci lubuskiej drogówki już od kilku dni patrolują drogi na motocyklach, aby zadbać o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu – zarówno kierowców samochodów, jednośladów, jak i pieszych.

Patrole na motocyklach pozwalają na szybkie reagowanie, docieranie do miejsc trudno dostępnych i skuteczne eliminowanie z ruchu tych, którzy nie powinni się w nim znaleźć. Policjanci zapowiadają wzmożone kontrole nie tylko prędkości, ale przede wszystkim trzeźwości, posiadania uprawnień do kierowania oraz stanu technicznego pojazdów. Każdy kierowca, który usiądzie za kierownicą pod wpływem alkoholu czy środków odurzających, musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu: bądźcie odpowiedzialni! Nie wsiadajcie do samochodu po alkoholu. Pamiętajcie, że majówka to nie czas na brawurę – wyprzedzanie „na trzeciego”, nadmierna prędkość czy agresywne zachowania mogą skończyć się tragedią. To, że pogoda dopisuje, nie oznacza, że drogi są bezpieczniejsze – przeciwnie, przy zwiększonym ruchu potrzeba jeszcze większej ostrożności.

Majówka to wyjątkowy czas, który warto spędzić spokojnie, bezpiecznie i z rozsądkiem. Policjanci są na drogach, aby czuwać nad bezpieczeństwem, reagować na niebezpieczne sytuacje i pomagać tym, którzy znajdą się w potrzebie. Szanujmy siebie nawzajem na drodze, przestrzegajmy przepisów i dbajmy o to, aby każdy z nas mógł bezpiecznie wrócić do domu.

Razem zadbajmy, aby tegoroczny długi weekend majowy był nie tylko radosny, ale przede wszystkim bezpieczny.

młodszy aspirant Oskar Stroński

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim