Zerwał flagę Polski i rzucił na chodnik. Został szybko zatrzymany Data publikacji 02.05.2025 Powrót Drukuj Gorzowscy policjanci zatrzymali młodego mężczyznę, który wychodząc z Parku Wiosny Ludów zerwał flagi Polski. Sytuacja została zarejestrowana przez miejski monitoring. Nagranie było pomocne w rozwiązaniu sprawy. Podejrzany został zatrzymany kilkaset metrów od miejsca zdarzenia. Próbował jeszcze uciekać.

Policjanci gorzowskiej komendy patrolowali centrum miasta w nocy z czwartku na piątek (1/2 maja). O godzinie 1:40 na ulicy Sikorskiego tuż przy wejściu do Parku Wiosny Ludów funkcjonariusz zauważył leżące flagi. Od zdarzenia nie mogło upłynąć wiele czasu, ponieważ przechodził tam kilkanaście minut wcześniej. Wtedy wszystkie flagi były na swoim miejscu. Informacja została przekazana do dyżurnego i operatora miejskiego monitoringu. Szybko odtworzono to, co wydarzyło się kilka minut wcześniej. Trzech mężczyzn wyszło z parku i po krótkiej rozmowie rozeszli się. Jeden z nich szedł w kierunku centrum miasta. Po kilku krokach wyciągnął rękę i zerwał dwie flagi wraz z uchwytem. Z jedną nich przeszedł kilka kroków, po czym ją wyrzucił.

Informacja wraz z rysopisem została przekazana służbom. W mieście ruszyły poszukiwania podejrzanego. Nieumundurowani policjanci zauważyli go przy ulicy Obotryckiej. Mimo tego, że 22-latek chciał jeszcze uciekać, został obezwładniony i przewieziony do gorzowskiej komendy. W piątek (2 maja) zostanie doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzut usunięcia flagi. Grozi mu grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.



komisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim