Pędził ponad 160 km/h. Surowa kara dla nieodpowiedzialnego kierowcy Data publikacji 30.04.2025 Powrót Drukuj Pięć tysięcy złotych mandatu i 15 punktów karnych to konsekwencje, jakie poniósł 34-letni kierowca volkswagena, który po raz kolejny zbagatelizował zasady bezpiecznej jazdy. Mężczyzna pędził ponad 160 km/h, na odcinku gdzie obowiązuje ograniczenie do 90 km/h. Dzięki czujności policjantów ze strzeleckiej drogówki w porę przerwano jego niebezpieczną jazdę. 34-latek działał w warunkach recydywy, miał cofnięte uprawnienia do kierowania, wcześniej kilkukrotnie zatrzymywano mu prawo jazdy za popełniane wykroczenia.

Dla niebezpiecznej jazdy nie może być tolerancji — to dewiza, która przyświeca wszystkim policjantom dbającym o bezpieczeństwo na drogach. Mundurowi codziennie wkładają wiele poświęcenia w pracę, aby najbardziej nieodpowiedzialni kierowcy ponosili surowe konsekwencje. Zdarzenia, które rejestrują każdego dnia, świadczą o braku rozwagi niektórych kierowców i dziwią nawet najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy. Stąd ich stanowcza reakcja, której oczekuje przede wszystkim społeczeństwo.

W poniedziałek (28 kwietnia) około godziny 12:30 na drodze krajowej numer 22 niedaleko Starego Osieczna (powiat strzelecko-drezdenecki) kierowca volkswagena został zatrzymany do kontroli drogowej przez policjantów z drogówki. Mundurowi zarejestrowali, jak nieodpowiedzialny kierowca jechał ponad 160 km/h na odcinku gdzie obowiązywało ograniczenie do 90 km/h. Policjanci nałożyli na niego mandat w kwocie 5 tysięcy złotych, a jego konto wzrosło o dodatkowe 15 punktów karnych. Jak się okazało 34-latek miał już na swoim koncie wykroczenia za przekroczenie prędkości, a więc działał warunkach recydywy, stąd tak wysoki mandat. Mężczyzna posiadał również cofnięte uprawnienia do kierowania - to przestępstwo za które będzie mu grozić do dwóch lat pozbawienia wolności.

starszy aspirant Tomasz Bartos

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich