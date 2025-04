Tankował i nie płacił — zatrzymany przez kryminalnych 52-latek usłyszał zarzuty Data publikacji 29.04.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Dobiegniewa (powiat strzelecko-drezdenecki) zatrzymali 52-latka podejrzanego o liczne kradzieże paliwa ze stacji benzynowych. Mężczyzna łączony jest z wieloma przestępstwami popełnianymi na terenie kilku powiatów naszego województwa. Straty mogą wynosić nawet kilkanaście tysięcy złotych. Mężczyzna tankował paliwo do zbiorników przewożonych w bagażniku, po czym odjeżdżał samochodem z zamontowanymi tablicami rejestracyjnymi od innego pojazdu. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Kilka dni temu policjanci z posterunku w Dobiegniewie przyjęli zawiadomienie o kradzieży paliwa, do jakiej doszło na jednej ze stacji paliw. Sprawca zatankował na kwotę ponad tysiąca złotych, po czym nie zapłacił i odjechał. Poruszał się samochodem osobowym marki audi na zagranicznych numerach rejestracyjnych. Sprawą zajęli się kryminalni. Funkcjonariusze wiedzieli, że osoba odpowiedzialna za kradzież może mieć również na swoim koncie wiele innych podobnych przestępstw popełnianych na terenie kilku powiatów województwa lubuskiego. Mowa jest o nawet kilkunastu kradzieżach i stratach sięgających nawet kilkunastu tysięcy złotych. Kryminalni powiązali ostatnie zdarzenie w Dobiegniewie do tych wcześniejszych, co potwierdziły dalsze ustalenia i żmudna analiza materiału dowodowego. To wszystko pozwoliło wytypować mężczyznę, które mógł być odpowiedzialny za wspomniane przestępstwa. Chodziło o mieszkańca powiatu gorzowskiego. Kryminalni zabezpieczyli na jego posesji zbiorniki na paliwo oraz zagraniczne tablice rejestracyjne. Okazało się również, że 52-latek jest poszukiwany trzema listami gończymi do odbycia kary 5 lat pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwa.

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty kradzieży paliwa i używania tablic rejestracyjnych od innego pojazdu. Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci gromadzą i analizują materiał dowodowy. Przy tym postępowaniu funkcjonariusze z Dobiegniewa współpracują z mundurowymi z innych jednostek.

starszy aspirant Tomasz Bartos

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich