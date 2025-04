Strzelał z wiatrówki do auta. Już usłyszał zarzuty Data publikacji 28.04.2025 Powrót Drukuj Strzelanie ze śrutu zakończyło się zatrzymaniem i przedstawieniem zarzutów młodemu mieszkańcowi Gorzowa Wielkopolskiego. Uszkodzeniu uległa karoseria zaparkowanego pojazdu, do którego szła właścicielka. Straty to kilka tysięcy złotych.

Funkcjonariusze gorzowskiej komendy w sobotę (26 kwietnia) po godzinie 6 zostali poinformowani o strzale, który został oddany z jednego z okien bloku przy ulicy Chełmońskiego. Właścicielka dacii szła do swojego auta, kiedy usłyszała wystrzał, a następnie uderzenie w karoserię. Przestraszona zauważyła pospiesznie zamykane okno. Na miejsce wezwano patrol policjantów. Funkcjonariusze ustalili, z którego mieszkania mógł paść strzał. Tam jednak nikt drzwi nie otwierał. Po wyjściu z klatki zauważyli jednak dwóch nastolatków. Po krótkiej rozmowie okazało się, że jeden z nich mieszka pod ustalonym numerem. Obaj przeczyli jednak, by ktoś z nich strzelał.

Funkcjonariusze wraz z 17- i 18-latkiem weszli do mieszkania. Na parapecie okna leżało pudełko ze śrutem, w domu była wiatrówka. Oprócz tego znajdowała się także replika ASG. Mimo tego młodzi ludzie nie przyznawali się do strzelania. Zostali zatrzymani w gorzowskiej komendzie. Policjanci ustalili, że za strzelanie odpowiada 18-latek, który w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. Jego młodszy kolega został przesłuchany jako świadek. Podejrzany w niedzielę (27 kwietnia) usłyszał zarzut zniszczenia mienia. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

komisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim