Wybuch, ranni, współpraca służb. Lekcja dla klas mundurowych i studentów kryminologii Data publikacji 25.04.2025 Powrót Drukuj Wybuch ładunku ranił wiele osób. Do zadań na miejscu zdarzenia zostali skierowani policjanci. Nie tylko zabezpieczyli teren, ale także sprawdzili go pod kątem pirotechnicznym. Technik kryminalistyki wraz z grupą studentów kryminologii zabezpieczał ślady po zamachu. To była bardzo duża dawka wiedzy dla młodych ludzi. Pokaz zorganizowała Akademia imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Służby wzięły udział w ćwiczeniach zorganizowanych na terenie Akademii imienia Jakuba z Paradyża. W czwartek (24 kwietnia) przed uczelnią można było sprawdzić pewne elementy działania w terenie, ale przede wszystkim przeprowadzić zajęcia dla uczniów i studentów. Pokaz obserwowany był przez wielu młodych ludzi z klas mundurowych i studentów.

Wybuch skutkował wieloma rannymi. Policyjni pirotechnicy sprawdzili teren w poszukiwaniu kolejnych zagrożeń. Do zadań wyruszył specjalistyczny robot, a także funkcjonariusz w kombinezonie. Za tą część odpowiadali policjanci Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji. Ratownicy medyczni opatrywali rannych. Funkcjonariusze pokazali także studentom jak zabezpieczać ślady na miejscu takiego zdarzenia. Technik kryminalistyki służył wiedzą i wskazywał podstawowe czynności do wykonania. Każdy etap był szczegółowo omawiany. To nie tylko pokaz, ale przede wszystkim ogromna dawka wiedzy dla młodych ludzi. Wielu z nich już niedługo może zasilić służby mundurowe. Na placu byli także policjanci ruchu drogowego, kontrterroryści, przewodnicy z psami i specjaliści od doboru. Spotkanie z młodymi ludźmi było doskonałą promocją policyjnej służby.





komisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim