Pilna asysta w drodze do szpitala – policjanci pomogli chłopcu, który miał wypadek Policjanci z ogniwa patrolowo–interwencyjnego: młodszy aspirant Marcin Wolniewicz i sierżant Damian Macioł wracając do komendy na zaplanowaną przerwę, usłyszeli przez stację ważny komunikat. Dyżurny jednostki zlecał innemu patrolowi pilną pomoc mężczyźnie w drodze do szpitala. Był to ojciec, którego syn na skutek poważnego upadku z wysokości stracił przytomność i dotkliwie się poobijał. Z racji, że obaj sierżanci znajdowali się w pobliżu, a chłopiec jak najszybciej musiał znaleźć się pod opieką specjalistów – zapaść mogła tylko jedna decyzja – przerwa poczeka!

W wielu sytuacjach policjanci reagują intuicyjnie. Są zdarzenia, które mają pierwszeństwo i są priorytetowe, nad którymi nie trzeba, a nawet nie należy się zastanawiać. Przed takim wyzwaniem stanęli w środę (23 kwietnia) policjanci „patrolówki”, którzy kierując się do swojej komendy na zasłużoną przerwę, usłyszeli przez radiostację, że w pobliżu mężczyzna jadący samochodem z dwojgiem dzieci – synem i córką - potrzebuje pomocy w pilnym dojeździe do szpitala. Z dyżurnym jednostki skontaktował się zdenerwowany ojciec, który poinformował, że syn z którym właśnie stara się przedostać przez miasto do szpitala, spadł z wysokości, co skutkowało utratą przytomności chłopca i dotkliwymi obrażeniami ciała. Zdenerwowany mężczyzna próbował w trakcie jazdy utrzymywać z chłopcem kontakt.

Dyżurny chciał skierować na miejsce policjantów z ruchu drogowego, jednak z uwagi na dogodną lokalizację sierżanta Marcina Wolniewicza i sierżanta Damiana Macioła, którzy znajdowali się bliżej – od razu z własnej inicjatywy zgłosili swoją gotowość. Policjanci liczyli się z tym, że chłopiec pilnie potrzebuje natychmiastowej pomocy lekarza. Oczywiste było dla nich to, że przerwa musi poczekać. Policjanci bez zastanowienia ruszyli naprzeciw ojcu i używając sygnałów świetlno-dźwiękowych pilotowali jego samochód do Centrum Zdrowia Matki i Dziecka Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Chłopcu udzielono fachowej pomocy, a my jesteśmy dumni z naszych policjantów, których ponownie nie zawiodła intuicja i empatia. Największym wynagrodzeniem policyjnych starań jest oczywiście zdrowie chłopca, ale ogromne wzruszenie na naszych twarzach wywołała wysłana do nas laurka z podziękowaniem od siostry eskortowanego chłopca. Nigdy nie oczekujemy szczególnych wyrazów wdzięczności za podjęte przez nas działania, które są częścią naszej codziennej służby, ale nie sposób zapomnieć o tak pięknej formie podziękowań, w dodatku od małej dziewczynki. W takich sytuacjach otrzymujemy niesamowitą dawkę pozytywnej energii i potwierdzenie, że możemy mieć wpływ na ludzkie życie i zdrowie w myśl hasła: Pomagamy i Chronimy.

