Ślubowali, by służyć Narodowi – nowi funkcjonariusze dołączyli do Lubuskiej Policji Data publikacji 24.04.2025 Powrót Drukuj Lubuska Policja zasiliła swe szeregi 14 nowymi policjantami, którzy w ostatnich dniach złożyli uroczyste ślubowanie. Była to szczególna i podniosła chwila w ich życiu – od tego stali się funkcjonariuszami Policji, którzy teraz rozpoczną półroczne szkolenie podstawowe w jednej ze szkół Policji. Po nim mundurowi wrócą do swoich jednostek, aby zapewniać bezpieczeństwo mieszkańcom województwa lubuskiego.

Duma, honor oraz poczucie ogromnej odpowiedzialności – takie emocje towarzyszyły 14 nowo przyjętym policjantom, którzy w ostatnich dniach powtarzając słowa roty, złożyli uroczyste ślubowanie. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim ślubowanie od trzech nowych funkcjonariuszy odebrał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim młodszy inspektor Rafał Banach. Komendant życzył policjantom sukcesów, powodzenia, wytrwałości na rozpoczynającym się niebawem szkoleniu podstawowym w jednej ze szkół Policji. To kilkumiesięczne szkolenie, po którym czeka ich jeszcze proces adaptacyjny w określonych jednostkach Policji. Wszystko po to, aby po tych etapach być przygotowanym do służby społeczeństwu i stawiać czoła największym wyzwaniom. To w wielu momentach sytuacje, kiedy trzeba będzie podać pomocną dłoń potrzebującym nie zważając na siebie. Równocześnie w jednostkach miejskich i powiatowych lubuskiej Policji także odbyły się uroczystości związane ze ślubowaniem nowo przyjętych policjantów. Wśród nich jest 5 kobiet i 9 mężczyzn, którzy po zakończonym szkoleniu trafią do jednostek Policji w: Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze, Nowej Soli, Strzelcach Krajeńskich, Świebodzinie, Żaganiu i Żarach.

Naszym nowym koleżankom i kolegom życzymy wytrwałości w przyswajaniu wiedzy oraz poznawaniu policyjnego rzemiosła potrzebnego do wykonywania tego wyjątkowego zawodu. Czekamy, aż nowo przyjęci policjanci wrócą do swoich jednostek, zmotywowani do pełnienia profesjonalnej służby na rzecz bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców województwa lubuskiego.

komisarz Maciej Kimet

