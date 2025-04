Siła, pasja, zaangażowanie – lubuska policjantka mistrzynią Polski w martwym ciągu Data publikacji 16.04.2025 Powrót Drukuj Aspirant sztabowy Paulina Weryk, to kolejny funkcjonariusz krośnieńskiej komendy, który należy do Reprezentacji Polskiej Policji. Jej dyscypliną jest trójbój siłowy. Ma na swoim koncie wiele medali i pucharów, do których dołączyła kolejne 6 medali i 3 puchary, zdobyte podczas XVI Mistrzostw Polski w trójboju siłowym i wyciskaniu sztangi. Na szczególne wyróżnienie zasługuje zdobycie przez Paulinę Mistrzostwa Polski w martwym ciągu w kategorii open absolut klasyfikacji mundurowej i Wicemistrzostwa Polski w kategorii open absolut.

Aspirant sztabowy Paulina Weryk, na co dzień służy w Komendzie Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim. Do niedawna jako dzielnicowy, a obecnie pełni obowiązki Kierownika Rewiru Dzielnicowych. Czas wolny poświęca rodzinie i realizacji pasji jaką jest trójbój siłowy. Od sierpnia 2024 roku dołączyła do Reprezentacji Polskiej Policji w sportach siłowych. Ma na swoim koncie wiele pucharów i medali, których zdobywanie napędza ją do dalszego działania. Tym razem postanowiła sprawdzić się podczas XVI Mistrzostw Polski w trójboju siłowym i wyciskaniu sztangi, które odbyły się w miniony weekend (12-13 kwietnia) w Zalesiu.

Jej samodyscyplina i ciężka praca jaką wkłada w codzienne przygotowania, przełożyły się na zdobycie 6 medali i 3 pucharów, w tym:

- w wyciskaniu sztangi leżąc, puchar i 2 medale: I miejsce w kategorii służb mundurowych do 56 kg, II miejsce w kategorii absolut służb mundurowych i w kategorii do 56 kg;

- w przysiadzie ze sztangą, 2 medale: I miejsce w kategorii do 56 kg i służb mundurowych do 56 kg,

- w martwym ciągu, 2 puchary i 2 medale: I miejsce w kategorii open absolut służb mundurowych, w kategorii do 56 kg i służb mundurowych do 56 kg, II miejsce w kategorii open absolut

Na szczególne wyróżnienie zasługuje zdobycie przez Paulinę Mistrzostwa Polski w martwym ciągu w kategorii open absolut klasyfikacji mundurowej i Wicemistrzostwa Polski w kategorii open absolut. Nadto wspólnie z Reprezentacją Polskiej Policji ponownie stanęła na podium zdobywając podczas mistrzostw I miejsce.

Paulinie gratulujemy medali i życzymy kolejnych sukcesów.

Materiał fotograficzny oraz wideo: archiwum prywatne Pauliny Weryk

komisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim