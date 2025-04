Pędził busem 125 km/h w terenie zabudowanym – policjanci przerwali niebezpieczną jazdę Data publikacji 15.04.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim na drodze krajowej 92 zatrzymali do kontroli kierowcę mercedesa sprintera, który w obszarze zabudowanym przekroczył dozwoloną prędkość aż o 75 km/h. 42-latek za swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 złotych, a na jego konto zostało przypisanych 15 punktów karnych.

Pomimo nieustających apeli policjantów, akcji i kampanii społecznych wielu zmotoryzowanych nadal rażąco łamie przepisy i nawet w terenie zabudowanym porusza się prędkością, która stwarza poważne zagrożenie. W niedzielę (13 kwietnia) funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim pełnili służbę na drodze krajowej 92. Mundurowi sprawdzali prędkość przy użyciu radiowozu wyposażonego w wideorejestrator. W trakcie patrolu, w miejscowości Koryta (powiat sulęciński), funkcjonariusze zatrzymali do kontroli kierowcę mercedesa sprintera. Przeprowadzony pomiar wykazał, że przekroczył on dozwoloną prędkość, jadąc 125 km/h na odcinku, gdzie obowiązuje ograniczona do 50 km/h. 42-latek przekonał się, że brawurowa jazda może skutkować wysokim mandatem. Na nieodpowiedzialnego kierowcę busa policjanci nałożyli mandat w wysokości 2500 złotych i 15 punktów karnych. Ponadto meżczyzna stracił prawo jazdy na trzy miesiące.



W tym samym dniu także na drodze krajowej 92 w miejscowości Pniów (powiat sulęciński) kierujący osobową škodą nie zwolnił do przepisowych 50 km/h i w obszarze zabudowanym jechał 107 km/h. Jego nieodpowiedzialna jazda nie umknęła uwadze mundurowych i została zarejestrowana przez wideorejstrator. W związku z tym, że 60-latek już wcześniej popełnił wykroczenie związane z przekroczeniem prędkości, podlegające zasadom recydywy, został ukarany wyższym mandatem w wysokości 3000 zł. Do jego konta zostało przypisanych 13 punktów karnych. Ponadto mundurowi zatrzymali mu prawo jazdy na trzy miesiące.



Niedzielny patrol funkcjonariuszy na drodze krajowej 92 to jedno z wielu działań lubuskich policjantów skupiające się na sprawdzaniu prędkości, z jaką poruszają się pojazdy. Dobre warunki pogodowe nie mogą być powodem do mocniejszego wciśnięcia pedału gazu, szybkiej jazdy, a w konsekwencji dłuższej drogi hamowania i dłuższego czasu reakcji na ewentualne zagrożenie. Rażące przekraczanie dozwolonej prędkości, w obszarze zabudowanym to jeden z największych grzechów wielu kierowców. Dlatego policjanci nie mają taryfy ulgowej dla osób, które nie stosują się do obowiązujących przepisów i stwarzają ogromne zagrożenie na drogach.

