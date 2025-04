Rusza sezon motocyklowy. Zadbajmy o bezpieczeństwo na drogach Data publikacji 12.04.2025 Powrót Drukuj Sezon motocyklowy oficjalnie się rozpoczął. Jak co roku przejazd setek jednośladów zabezpieczali gorzowscy policjanci. Choć podczas samego przejazdu nie doszło do żadnych niebezpiecznych sytuacji, na terenie miasta w sobotę odnotowano dwa zdarzenia z udziałem motocyklistów.

Setki motocyklistów wzięło udział w oficjalnym otwarciu sezonu motocyklowego. Corocznie przejazd przez miasto budzi ogromne zainteresowanie. To także wyzwanie dla policjantów ruchu drogowego, którzy ten przejazd muszą zabezpieczać. Funkcjonariusze na jednośladach przez cała trasę dbają o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Doświadczenie mundurowych w tym zakresie sprawiło, że nie doszło do żadnych niebezpiecznych sytuacji.

Choć sezon dopiero się rozpoczyna, to w tym roku doszło (do 11 kwietnia) do dwóch wypadków z udziałem motocyklistów, w którym ranne zostały dwie osoby. Niestety do dwóch kolejnych zdarzeń doszło w sobotę (12 kwietnia) na terenie miasta. Nie są to zdarzenia związane z przejazdem parady. Do jednego z nich doszło na ulicy Fredry, gdzie prawdopodobnie kierujący osobówka nie ustąpił pierwszeństwa. Motocyklista trafił do szpitala. Do drugiej niebezpiecznej sytuacji doszło na ulicy Wylotowej. Policjanci wyjasniaja okoliczności tego wypadku. Kierujący w ciężkim stanie został zabrany do szpitala.

Funkcjonariusze prowadza kontrole kierujących motocyklami. W ciągu ostatnich kilku tygodni gorzowscy policjanci ruchu drogowego zatrzymali pięć osób, które jeździły motocyklami bez uprawnień. Dziś podczas kontroli zatrzymano kolejne dwie. Pogoda sprzyja wyjazdom motocyklistów na drogi. Zadbajmy więc o bezpieczeństwo. Na jednośladach poruszajmy się z rozwagą zachowując zasadę ograniczonego zaufania.

komisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim