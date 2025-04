Policjanci odzyskali skradzione z Niemiec busy. Zatrzymany przez nich 39-latek został tymczasowo aresztowany Data publikacji 11.04.2025 Powrót Drukuj Do 15 lat pozbawiania wolności grozi 39-latkowi, który działając w warunkach recydywy jest podejrzany o kradzież z włamaniem z terenu Niemiec trzech pojazdów wraz z elektronarzędziami. Łączna wartość skradzionego mienia to blisko 350 tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany przez kryminalnych z Gubina. Znaczna część odzyskanego przez funkcjonariuszy mienia powróciła już do właściciela. Decyzją sądu 39-latek został tymczasowo aresztowany.

W marcu policjanci referatu kryminalnego gubińskiego komisariatu w wyniku działań operacyjnych dotarli do informacji, z której wynikało, że w kompleksie leśnym w Dzikowie zostaną ukryte trzy kradzione z terenu Niemiec załadowane elektronarzędziami samochody. Po dotarciu na miejsce funkcjonariusze odnaleźli pojazdy dostawcze, a przy nich mężczyznę, który wymijająco udzielał policjantom odpowiedzi. 39-latek twierdził, że wraca z kolegami z Niemiec, gdzie zajmują się pracami wykończeniowymi, a samochody przy których stał są ich autami firmowymi. Przez szyby pojazdów widoczne były rozrzucane w przestrzeni bagażowej elektronarzędzia, a przy jednym z aut leżały resztki zerwanej z szyby naklejki z numerem rejestracyjnym. 39-latek został zatrzymany do wyjaśnienia. W toku dalszych czynności policjanci ujawnili przy mężczyźnie susz roślinny, a w samochodzie, którym podróżował 39-latek biały proszek, które jak twierdził zakupił na terenie Niemiec. Nadto zgodnie z podejrzeniami, tablice rejestracyjne, które były przyczepione do busów, pochodziły z innych pojazdów. Na miejsce przyjechali funkcjonariusze Wspólnego polsko - niemieckiego zespołu policyjnego Gubin-Guben, za pośrednictwem których potwierdzono, iż samochody pochodzą z kradzieży z niemieckiej firmy. Ujawnione substancje, tablice rejestracyjne, a także pojazdy wraz z załadunkiem zabezpieczone zostały przez policjantów do dalszych czynności procesowych, natomiast 39-latek trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

Podczas przesłuchania w Prokuraturze Rejonowej w Krośnie Odrzańskim usłyszał pięć zarzutów w warunkach recydywy. Dokonanie na terenie Niemiec wewnątrzwspólnotowego nabycia marihuany oraz amfetaminy, włamanie wspólnie z innymi osobami do pomieszczeń gospodarczych i kradzieży różnego rodzaju elektronarzędzi oraz włamanie wspólnymi z innymi osobami do pojazdów marki Mercedes Vito, Renault Master oraz Ford Transit i ich kradzież wraz z elektronarzędziami znajdującymi się w przestrzeni bagażowej. Łączna wartość skradzionego mienia to blisko 350 tysięcy złotych. Wobec mężczyzny sąd zastosował trzymiesięczny tymczasowy areszt. Pojazdy oraz znaczna część skradzionych rzeczy powróciły już do właściciela. 39-latkowi grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

komisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim