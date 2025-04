Czworonożni funkcjonariusze na straży bezpieczeństwa Data publikacji 03.04.2025 Powrót Drukuj Czujne, szybkie i niezawodne – policyjne psy to nie tylko czworonożni funkcjonariusze, ale także prawdziwi bohaterowie codziennej służby. W województwie lubuskim wspierają policjantów w tropieniu przestępców, poszukiwaniu zaginionych osób oraz wykrywaniu narkotyków i materiałów wybuchowych. Dzięki specjalistycznemu szkoleniu i niezwykłej więzi ze swoimi przewodnikami odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu. Dowiedz się, jak wygląda ich służba i dlaczego są niezastąpionym wsparciem.

W województwie lubuskim służbę pełni 40 policyjnych psów, które każdego dnia wspierają funkcjonariuszy w dbaniu o bezpieczeństwo mieszkańców. Wraz ze swoimi przewodnikami tworzą zgrane zespoły, których skuteczność opiera się na specjalistycznym szkoleniu, dyscyplinie i wzajemnym zaufaniu. Ich zadania są niezwykle różnorodne, a każdy pies przechodzi szkolenie dostosowane do swojej roli w służbie.

Jednym z kluczowych obszarów ich działania jest wykrywanie narkotyków oraz materiałów wybuchowych. Dzięki doskonałemu węchowi potrafią odnaleźć nawet minimalne ilości niebezpiecznych substancji ukrytych w bagażach, pojazdach czy budynkach. Są nieocenionym wsparciem w akcjach policyjnych, pomagając w zabezpieczaniu imprez masowych, kontrolach granicznych i przeszukaniach. Część psów specjalizuje się również w poszukiwaniu osób zaginionych oraz tropieniu sprawców przestępstw. Podążając za śladem zapachowym, potrafią odnaleźć osoby nawet po wielu godzinach od ich zaginięcia lub ucieczki. Psy służbowe wykorzystywane są także do działań patrolowych. Towarzyszą funkcjonariuszom podczas interwencji i służby w terenie, a ich obecność działa prewencyjnie, skutecznie odstraszając potencjalnych sprawców przestępstw i wykroczeń. Są niezastąpione w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji i potrafią obezwładnić agresywnego napastnika, chroniąc policjantów oraz osoby postronne. Niektóre z nich przechodzą dodatkowe szkolenie z zakresu wykrywania zapachu ludzkich zwłok i wykorzystywane są w działaniach poszukiwawczych na terenach leśnych, w wodzie czy pod gruzami. Za ich skuteczność odpowiadają przewodnicy – wyspecjalizowani policjanci, którzy dbają o szkolenie, kondycję i zdrowie swoich czworonożnych partnerów. Każdy pies ma jednego opiekuna, co pozwala na budowanie silnej więzi i skuteczną współpracę. Przewodnicy regularnie uczestniczą w kursach i szkoleniach, doskonaląc umiejętności zarówno swoje, jak i swoich podopiecznych. Ich relacja opiera się na wzajemnym zaufaniu, a lata wspólnej pracy sprawiają, że pies staje się nie tylko partnerem w służbie, ale również oddanym przyjacielem.

Policyjne psy to pełnoprawni członkowie formacji, bez których wiele akcji byłoby znacznie trudniejszych do przeprowadzenia. Ich węch, szybkość i determinacja wielokrotnie przyczyniły się do odnalezienia zaginionych, zatrzymania groźnych przestępców czy zabezpieczenia miejsc zagrożonych. Ich codzienna służba stanowi nieocenioną wartość dla bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu.

młodszy aspirant Oskar Stroński

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim