Wjechał pod prąd. Nagrały go kamery monitoringu miejskiego Data publikacji 31.03.2025 Powrót Drukuj Kolejna nieznajomość przepisów ruchu drogowego czy wyłączenie niektórych zmysłów? Tym razem kamery miejskiego monitoringu zarejestrowały niebezpieczne zachowanie kierującego samochodem osobowym, który chciał wjechać na rondo pod prąd. Czy chciał w ten sposób skrócić sobie drogę, czy zignorował znaki? Za ten niebezpieczny manewr został ukarany mandatem i otrzymał punkty karne.

Kamery miejskiego monitoringu już od wielu lat wspierają nas w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Dzięki nagraniom możemy zidentyfikować i zatrzymać sprawców przestępstw, wykroczeń albo też wyjaśnić okoliczności zdarzeń na drogach. Ostatnio kamery monitorujące miast zarejestrowały kilka niebezpiecznych zachowań na drodze. Jednym z nich była jazda pod prąd na ulicy Wojska Polskiego.



Ten niebezpieczny manewr na jednej z głównych ulic Zielonej Góry nie uszedł uwagi pracowników Centrum Monitoringu Wizyjnego, którzy o sytuacji w okolicy ronda PCK poinformowali policjantów. Na filmie widać, jak kierowca ciemnego auta osobowego wyjeżdża pod prąd ze stacji benzynowej. Policjanci natychmiast zajęli się sprawą i ustalili, jest to samochód marki Peugeot, a za kierownicą siedział 55-latek. Mężczyzna nie stosował się do oznakowania, w tym przypadku nakazu jazdy w prawo i wjechał bezpośrednio na pas ruchu, gdzie poruszają się pojazdy w przeciwnym kierunku. Kierujący skręcił w lewo znajdując się naprzeciw innego pojazdu, który poruszał się prawidłowo po zjechaniu z ronda PCK. Po dłuższym zastanowieniu nieświadomy kierowca Peugeota, postanowił zawrócić przejeżdżając po przejściu dla pieszych. Niestety taka ignorancja znaków drogowych mogła skończyć się poważną kolizją lub wypadkiem, a w konsekwencji uszkodzeniem aut lub zagrożeniem zdrowiu podróżujących. Następstwem jazdy samochodem pod prąd mogą być czołowe zderzenia, które często są tragiczne w skutkach. Centrum miasta i szerokie dwupasmowe jezdnie zdecydowanie należą do miejsc, gdzie podczas jazdy powinniśmy wyostrzyć niektóre zmysły. Za takie nieprzestrzeganie przepisów mężczyzna został ukarany mandatem w kwocie 1750 złotych i otrzymał 13 punktów karnych.



Po raz kolejny apelujemy do wszystkich kierowców o ostrożność. Jazda niezgodna z kierunkiem ruchu jest wykroczeniem, ale przede wszystkim śmiertelnym zagrożeniem dla kierowcy i innych uczestników ruchu!

młodszy aspirant Anna Baran

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze