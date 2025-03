Lubuscy Policjanci ćwiczyli, aby jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo Lubuszan Data publikacji 25.03.2025 Powrót Drukuj Lubuscy funkcjonariusze z Nieetatowych Oddziałów Prewencji Policji oraz Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji intensywnie przygotowują się do zapewnienia bezpieczeństwa podczas wydarzeń masowych. Regularne szkolenia pozwalają im doskonalić umiejętności niezbędne do sprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia oraz skutecznej ochrony uczestników różnego rodzaju imprez.

Głównym zadaniem pododdziałów prewencji Policji jest zapewnienie porządku i bezpieczeństwa podczas zgromadzeń publicznych, wydarzeń sportowych czy innych imprez masowych. Wymaga to nie tylko opanowania i zdecydowania, ale także zdolności do szybkiego podejmowania decyzji w dynamicznych sytuacjach. Aby jak najlepiej przygotować się do nadchodzących wyzwań, w czwartek (20 marca) policjanci wzięli udział w intensywnych ćwiczeniach zorganizowanych przez Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej w Gorzowie Wielkopolskim. Trening odbył się na poligonie wojskowym w Wędrzynie, gdzie funkcjonariusze mieli okazję przećwiczyć różne scenariusze związane z kontrolowaniem tłumu i reagowaniem na zagrożenia. Podczas szkolenia policjanci doskonalili szyki zwarte, koordynację działań w grupie oraz skuteczne obezwładnianie agresywnych osób. Ćwiczono również procedury ewakuacji rannych z tłumu oraz zastosowanie środków przymusu bezpośredniego. Poszczególne etapy były ze sobą łączone, aby jak najlepiej odwzorować realne interwencje policyjne. W ćwiczeniach brali także udział funkcjonariusze z zespołu antykonfliktowego, którzy doskonalili techniki mediacji i deeskalacji napięć w tłumie. Ich zadaniem jest łagodzenie potencjalnych konfliktów i podejmowanie działań prewencyjnych, które mogą zapobiec eskalacji agresji.

Mundurowi, którzy na co dzień pełnią służbę patrolową, pracują jako dzielnicowi lub przewodnicy psów służbowych, mieli okazję doskonalić swoje umiejętności pod okiem doświadczonych instruktorów z Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji. Tego typu szkolenia organizowane są cyklicznie, aby funkcjonariusze byli w pełni przygotowani do nadchodzącego sezonu imprez masowych. Dzięki temu uczestnicy wydarzeń sportowych i kulturalnych będą mogli czuć się bezpiecznie, a policjanci – działać skutecznie i profesjonalnie w każdej sytuacji.

