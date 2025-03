Nielegalny przewóz migrantów udaremniony przez policjantów Data publikacji 21.03.2025 Powrót Drukuj Trzech obywateli Afganistanu oraz przewożącego ich obywatela Polski zatrzymali świebodzińscy dzielnicowi. Mężczyźni na widok Policji próbowali ucieczki, jednakże zostali skutecznie powstrzymani. Osoby zostały przekazane funkcjonariuszom Straży Granicznej, którzy będą prowadzić dalsze czynności procesowe w tej sprawie.

W czwartek (20 marca) do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie wpłynęło zgłoszenie z jednej miejscowości, że przy posesji miał ktoś się „kręcić” i zgłaszający obawiają się, że mogą to być złodzieje. Skierowany na miejsce patrol dzielnicowych nie ujawnił w miejscowości żadnych osób, jednakże ustalił, że auto bez tylnej tablicy rejestracyjnej pojechało w kierunku lasu. W trakcie sprawdzenia wskazanego rejonu funkcjonariusze zauważyli czerwone suzuki. Na ich widok pasażerowie szybko wsiedli do pojazdu, a ten gwałtownie ruszył. 24-letni kierujący zatrzymał się na skrzyżowaniu leśnych dróg, gdzie z pojazdu próbowało uciec troje mężczyzn, którzy jednak szybko zostali zatrzymani przez policjantów. Byli to obywatele Afganistanu, którzy dostali się do Polski w nielegalny sposób. Ustalenia mundurowych pozwalają przypuszczać, że jeszcze poprzedniego wieczoru mogli przebywać w rejonie wschodniej granicy. Zarówno obywateli Afganistanu, jak i zatrzymanego wraz z nimi obywatela Polski przekazano funkcjonariuszom Straży Granicznej. Obcokrajowcy usłyszą zarzuty związane z nielegalnym przekroczeniem granicy i pobytem na terytorium Polski, a 24-latek zarzut związany z udzieleniem pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy. Dalsze czynności prowadzone będą przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

starszy aspirant Marcin Ruciński

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie