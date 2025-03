Ogromne siły i środki zaangażowane w poszukiwania zaginionej osoby w rejonie Odry Data publikacji 17.03.2025 Powrót Drukuj Od soboty (15 marca) trwają intensywne poszukiwania zaginionej osoby, która około godziny 18:30 wskoczyła z mostu do Odry w Słubicach. Wszystkie sygnały, które trafiają do policjantów są sprawdzane. W akcji poszukiwawczej biorą udział także funkcjonariusze innych służb i wykorzystywane są zaawansowane środki techniczne.

Działania związane z poszukiwaniem osób zaginionych to jedne z najbardziej wymagających zadań, z jakimi w codziennej służbie mogą spotkać się policjanci. Czasami ze względu na różne okoliczności, jak wiek, choroby, temperaturę otoczenia, ogłaszany jest alarm dla jednostki Policji i wszyscy funkcjonariusze mają obowiązek stawić się w służbie do działań. Takie właśnie zgłoszenie wpłynęło do słubickich policjantów. Od soboty (15 marca) prowadzą oni intensywne działania mające na celu znalezienie osoby, która wskoczyła z mostu do Odry. Po otrzymaniu zgłoszenia o zaistniałym zdarzeniu ogłoszono alarm dla jednostki. Na miejsce zostały skierowane patrole nawet z jednostek ościennych w tym także grupa poszukiwawcza z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Działania policjantów wspomagali także funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej ze Słubic oraz Ochotniczej Straży Pożarnej ze Słubic i Golic, Górzycy i Kostrzyna nad Odrą. Do poszukiwań włączyła się Specjalistyczna Służba Poszukiwawczo – Ratownicza, Ratownictwo Wodne ze Świebodzina oraz niemieccy funkcjonariusze. Strażacy z wykorzystaniem łodzi motorowej dokonali sprawdzenia nadbrzeży oraz koryta rzeki. W działaniach poszukiwawczych wykorzystano także drony z termowizją, obsługiwane przez operatora policyjnych dronów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz operatora ze Straży Pożarnej w Słubicach. Działania w terenie zakończono późną nocą. W poniedziałek (17 marca) poszukiwania wznowiono. Do działań włączyli się między innymi policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Jeśli ktoś z Państwa posiada informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu osoby zaginionej i ustaleniu jej tożsamości prosimy o niezwłoczny kontakt na numer alarmowy 112.

starszy aspirant Ewa Murmyło

Komenda Powiatowa Policji w Słubicach