Dla policjantów to była szczególna chwila... „ŚLUBUJĘ” Data publikacji 14.03.2025 Powrót Drukuj O 35 funkcjonariuszy powiększyła się lubuska Policja po przyjęciu nowych stróży prawa. Policjanci po uroczystych ślubowaniach niedługo rozpoczną półroczne szkolenie podstawowe, które przygotuje ich do przyszłej służby. Po nim mundurowi wrócą do swoich jednostek, aby dbać o bezpieczeństwo Lubuszan.

W ostatnich dniach do lubuskiej Policji wstąpiło 35 policjantów, którzy w swoich jednostkach macierzystych złożyli uroczyste ślubowania. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim szef lubuskich stróży prawa inspektor Jerzy Czebreszuk wraz ze swoimi zastępcami odebrał ślubowanie od 6 policjantów. Młodzi funkcjonariusze słowa roty przysięgi wypowiadali z dumą i wzruszeniem, bowiem od tej chwili stali się policjantami. Dla nich ślubowanie było zwieńczeniem wielu starań i spełnieniem zawodowych marzeń, a równocześnie początkiem niezwykłej, policyjnej drogi. Komendant pogratulował im podjęcia decyzji o wstąpieniu do Policji, życząc również powodzenia, sukcesów i wytrwałości na szkoleniu podstawowym, na które niebawem trafią do jednej ze szkół Policji. Równocześnie w jednostkach miejskich i powiatowych lubuskiej Policji także odbyły się uroczystości związane ze ślubowaniem nowo przyjętych policjantów. Wśród nich jest 18 kobiet i 17 mężczyzn, którzy po zakończonym szkoleniu trafią do jednostek Policji w: Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze, Krośnie Odrzańskim, Nowej Soli, Słubicach, Strzelcach Krajeńskich, Świebodzinie, Żaganiu i Żarach.

Naszym nowym koleżankom i kolegom życzymy wytrwałości w przyswajaniu wiedzy oraz poznawaniu policyjnych taktyk i technik potrzebnych do wykonywania tego wyjątkowego zawodu. Liczymy, że wszyscy nowo przyjęci policjanci wrócą do swoich jednostek bez kontuzji, zmotywowani do pełnienia służby na rzecz bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców województwa lubuskiego.

komisarz Maciej Kimet

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim