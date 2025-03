Niebezpieczna sytuacja na przejściu dla pieszych – kierująca straciła prawo jazdy i odpowie przed sądem Data publikacji 03.03.2025 Powrót Drukuj Niedawno publikowaliśmy ku przestrodze film z kamer autobusu komunikacji miejskiej, dokumentujący wykroczenie, jakiego wobec pieszego dopuścił się kierujący, a już mamy kolejne nagranie. Tym razem kierująca oplem o mało nie potrąciła pieszej na przejściu. Ze swoje zachowanie będzie tłumaczyć się przed sądem. Policjanci zatrzymali kierującej prawo jazdy.

Wielokrotnie już pisaliśmy, że pieszy na przejściu nie powinien być zaskoczeniem dla kierującego. W środę (26 lutego) na ulicy Sulechowskiej kamery monitoringu z autobusu komunikacji miejskiej zarejestrowała groźną sytuację. Na filmie widać, jak kierująca oplem omija autobus, który zatrzymał się, aby przepuścić pieszą i omal nie doprowadza do potrącenia kobiety na przejściu. Dzięki udostępnionemu przez Miejski Zakład Komunikacji nagraniu z autobusu policjanci ustalili dane kierującej, którą okazała się 48-letnia mieszkanka Zielonej Góry. Funkcjonariuszom wyjaśniła, że nie zauważyła pieszej. Naruszenie przepisów było na tyle rażące, że policjanci zatrzymali kobiecie prawo jazdy, odstąpili od postępowania mandatowego i sporządzili wniosek o ukaranie do sądu.

Bardzo prosimy wszystkich kierujących o rozwagę na drogach, dostosowanie prędkości do panujących zmiennych warunków atmosferycznych, a także o zachowanie szczególnej ostrożność w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych. Pamiętajmy o tym, aby dostosować prędkość do natężenia ruchu na drodze, szczególnie w godzinach szczytu nie śpieszmy się. To od naszego postępowania zależy bezpieczeństwo nie tylko nas samych, ale także innych uczestników ruchu drogowego.

Pieszych prosimy natomiast, aby zanim przejdą na drugą stronę upewnili się, że nadjeżdżający samochód się zatrzyma, a gdy już są na jezdni, żeby cały czas byli czujni by móc w porę zareagować.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drogach zależy od nas wszystkich! Szanujmy innych uczestników ruchu drogowego i bądźmy dla siebie uprzejmi!

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze