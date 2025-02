Zero tolerancji dla takich zachowań. Mężczyzna, który zaatakował ratownika medycznego, usłyszał zarzuty Data publikacji 26.02.2025 Powrót Drukuj Na izbie przyjęć zielonogórskiego Szpitala Uniwersyteckiego, doszło do groźnego incydentu. Ratownik medyczny został uderzony przez 29-letniego, agresywnego pacjenta. Mężczyzna ze złamanymi żebrami trafił do szpitala, a napastnik do policyjnego aresztu. Zatrzymany usłyszał już zarzuty.

W poniedziałek (24 lutego) dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu, do którego doszło na oddziale ratunkowym Szpitala Uniwersyteckiego. Z relacji zgłaszającego wynikało, że na izbie przyjęć doszło do szarpaniny pomiędzy pacjentem a ratownikiem medycznym. Na miejsce pojechali policjanci, którzy zatrzymali 29-letniego agresora. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu, a ponadto mundurowi znaleźli przy nim środki odurzające. Zaatakowany ratownik z połamanymi żebrami trafił na szpitalny oddział. Świadkiem tego zdarzenia i jednocześnie osobą, która zareagowała oraz powiadomiła służby był będący na wolnym policjant z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie.

Zielonogórscy śledczy zajęli się ustalaniem okoliczności i przebiegu całego zdarzenia. Zabezpieczyli materiał dowodowy na miejscu, jak również przesłuchali świadków, a następnie samego zatrzymanego 29-latka. Mężczyzna usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej, który to czyn został określony także jako czyn chuligański. Za to przestępstwo zgodnie z kodeksem karnym grozi mu kara do 4,5 roku pozbawienia wolności. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze.

