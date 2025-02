Strzelał z wiatrówki do przypadkowych pojazdów i mieszkań – został ustalony i zatrzymany przez policjantów Data publikacji 26.02.2025 Powrót Drukuj Policjanci ustalili podejrzanego o uszkodzenia mienia, do których dochodziło w ostatnim czasie na terenie powiatu sulęcińskiego. Dzięki współpracy pomiędzy wydziałami zatrzymano 41-latka, który w swoim pojeździe posiadał trzy pistolety pneumatyczne, śrut oraz amfetaminę. Kolejne sztuki broni i ecstasy znajdowały się w lokalach użytkowanych przez mężczyznę. Podejrzany usłyszał zarzuty uszkodzenia mienia oraz posiadania narkotyków. Popełnione czyny zagrożone są karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

W połowie lutego 2025 roku do policjantów zaczęły docierać sygnały o uszkodzeniach mienia na terenie powiatu sulęcińskiego. Zniszczeniu ulegały szyby samochodowe, okna mieszkań oraz domów. Wszystko wskazywało na to, że ktoś pod osłoną nocy strzela śrutem z wiatrówki. Mundurowi natychmiast przystąpili do działania. Kluczowa w tym zakresie była sprawna wymiana informacji pomiędzy wydziałami. Na efekty nie trzeba było długo czekać. W nocy z piątku na sobotę (21/22 lutego), uwagę Zespół Patrolowo – Interwencyjnego przykuło osobowe audi, którego kierowca zaparkował w mało uczęszczanej części Sulęcina. Funkcjonariusze podejrzewali, że może mieć on związek z uszkodzeniami mienia. Ich czujność szybko zweryfikowały fakty. W wyniku przeszukania auta, policjanci ujawnili kilka sztuk pistoletów pneumatycznych oraz śrut. To nie wszystko, bo 41-letni kierowca posiadał przy sobie również amfetaminę. Został zatrzymany. W toku dalszych czynności, w lokalu mieszkalnym i użytkowym należącym do mężczyzny, kryminalni ujawnili kolejne jednostki broni w postaci karabinów pneumatycznych oraz ecstasy. Łącznie zabezpieczonych zostało 5 jednostek. Biorąc pod uwagę całość zebranego materiału dowodowego, podejrzanemu przedstawione zostały zrzuty uszkodzenia mienia oraz posiadania substancji psychotropowych, do których się przyznał. Wartość strat jest cały czas szacowana, wszystko wskazuje na to, że wyniesie ona nawet kilka tysięcy złotych. Mężczyzna nie potrafił w sposób logiczny wytłumaczyć swojego postępowania. Nie trudno wyobrazić sobie, co mogłoby się wydarzyć gdybym wystrzelony śrut trafił w człowieka. Za popełnione czyny odpowie przed sądem, który może orzec karę nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

młodszy aspirant Klaudia Biernacka

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie