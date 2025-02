Kosztowne walentynki dla trzech niepodpowiedzianych kierowców. Stracili prawa jazdy i zostali ukarani wysokimi mandatami Powrót Drukuj Niezbyt miło zakończyły się walentynki dla trzech kierowców, których nieodpowiedzialna jazda została przerwana przez policjantów ze strzeleckiej drogówki. Niechlubną rekordzistą była 25-latka za kierownicą osobowego renault. Kobieta jechała w obszarze zabudowanym niemal 130 km/h. Kontrola drogowa zakończyła się dla niej utratą prawa jazdy na trzy miesiące, mandatem w kwocie 2,5 tys. złotych i 15 punktami karnymi.

Analiza stanu bezpieczeństwa na naszych drogach wskazuje główne przyczyny wypadków drogowych. Te w zasadzie nie zmieniają się od lat. To przede wszystkim nadmierna prędkość prowadzi do niebezpiecznych zdarzeń. Dlatego policjanci każdego dnia pracują nad tym, by wypadków było mniej. To właśnie po to na drogach jest dużo policyjnych kontroli. Funkcjonariusze reagują na każde niebezpieczne zachowanie kierowców, którzy muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami.



Tylko w piątek (14 lutego) mundurowi ze strzeleckiej drogówki zatrzymali trzem kierowcom prawa jazdy za zbyt szybką jazdę w obszarze zabudowanym. Cała trójka zepsuła sobie walentynkowy wieczór na własną prośbę. Niechlubną rekordzistą była 25-latka za kierownicą osobowego renault. Kobieta jechała przez miejscowość Jastrzębnik niemal 130 km/h. Kontrola drogowa zakończyła się dla niej utratą prawa jazdy na trzy miesiące, mandatem w kwocie 2,5 tys. złotych i 15 punktami karnymi.



Kolejne przykłady nieodpowiedzialnej jazdy przerwanej przez drogówkę tego samego dnia, to 34-letni kierowca seata altea. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli drogowej w miejscowości Łącznica. Pędził tutaj 111 km/h. Spotkanie z mundurowymi zakończył utratą prawa jazdy na trzy miesiące, mandatem w kwocie 2 tys. złotych i 14 punktami karnymi. 108 km/h wskazał policyjny wideorejestrator w przypadku 28-letniego kierowcy seata arona. Mężczyzna również stracił prawo jazdy na trzy miesiące, został ukarany mandatem w kwocie 1,5 tys. złotych i 13 punktami karnymi.

starszy aspirant Tomasz Bartos

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich