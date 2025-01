Sławek walczy, a my razem z nim. Trwa zbiórka ratująca jego życie Data publikacji 23.01.2025 Powrót Drukuj Nasz Kolega, Sławek Marciniak, walczy z nowotworem i nie zamierza się poddawać. Trwa zbiórka na jego leczenie, które już za chwilę rozpoczyna się we Francji. To zabiegi, dzięki którym może rozpocząć proces powrotu do zdrowia. Ale koszty są ogromne, więc niezbędna jest pomoc każdego z nas. Dziękujemy za dotychczasowe wpłaty i prosimy o jeszcze większą mobilizację. Każdy może także przekazać 1,5 procent podatku. Pomóżmy naszemu Koledze!

Na początku grudnia 2024 roku prosiliśmy o finansową pomoc w leczeniu starszego aspiranta Sławka Marciniaka, policjanta gorzowskiej komendy. Życie naszego kolegi zmieniło się w 2023 roku, gdy usłyszał, że ma nowotwór złośliwy. Wydawało się, że udało się go pokonać, ale niestety w czerwcu 2024 roku choroba powróciła. Od tego czasu Sławek szuka lekarzy i rozwiązań, które pomogą mu w walce z nowotworem. Poszukiwania wykraczają poza granice naszego kraju, a to oznacza ogromne koszty.

Na apel o pomoc odpowiedzieli policjanci obecni i emerytowani, pracownicy, znajomi, ale także zupełnie obce osoby. Do każdej z nich Sławek kieruje słowa podziękowania. Wiemy, że zebrana obecnie kwota to dopiero początek trudnej drogi powrotu do zdrowia. Nikt na ten moment nie jest w stanie ocenić, jak wysokie koszty leczenie trzeba będzie ponieść. Mogą być nawet trzykrotnie wyższe niż cel zbiórki, którego jeszcze nie osiągnęliśmy. Jesteśmy jednak dobrej myśli!

Sławek w najbliższą sobotę (25 stycznia) jedzie do Francji, gdzie przejdzie pierwszy z zabiegów o nazwie PIPAC. To dootrzewnowa chemioterapia podciśnieniowa aerozolem. Jest to zabieg dedykowany pacjentom cierpiącym na zaawansowanego raka żołądka, u których doszło do przerzutów choroby oraz zmian w jamie otrzewnowej. Pozwala on na zwolnienie rozwoju choroby i niejednokrotnie daje możliwość dalszego chirurgicznego lub onkologicznego leczenia. Sławek był zarówno we Francji jak również w Niemczech. Lekarze potwierdzają, że może poddać się zabiegom.

Sławek wybrał leczenie w Paryżu, a koszt jednego zabiegu to 11.000 euro. Dziś wiemy, że będą co najmniej trzy takie wizyty w odstępie sześciu tygodni. Do tego dochodzą koszty wyjazdu z opiekunem i pobytem. Trzymamy kciuki, za powodzenie w leczeniu. Prosimy o jeszcze większą mobilizację i wpłaty! Każdy z nas może także przekazać 1,5 procent podatku!

https://zrzutka.pl/slawek-walczy-z-rakiem-pomoz-mu

https://www.siepomaga.pl/slawek-marciniak



komisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim