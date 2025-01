Nowy rok, nowy rozdział – 34 lubuskich policjantów złożyło ślubowanie Data publikacji 08.01.2025 Powrót Drukuj Lubuska Policja zasiliła swe szeregi 34 nowymi funkcjonariuszami, którzy w środę (8 stycznia) złożyli uroczyste ślubowanie. Była to wyniosła chwila zarówno dla nowych policjantów, jak i ich rodzin. Służba w niebieskim mundurze to bowiem duma, honor, ale także ogromna odpowiedzialność.

Duma, honor oraz poczucie ogromnej odpowiedzialności – takie emocje towarzyszyły 34 nowo przyjętym policjantom, którzy w środę (8 stycznia) powtarzając słowa roty, złożyli uroczyste ślubowanie. Już niebawem adepci trafią na kurs podstawowy do szkoły Policji, gdzie poznają tajniki służby. Następnie czeka ich proces adaptacyjny i wreszcie służba w swojej macierzystej komendzie. Odpowiednio wyszkoleni i przygotowani do zapewniania bezpieczeństwa, narażając przy tym niejednokrotnie swoje życie, będą stawiać czoła wielu wyzwaniom, a także podawać pomocną dłoń osobom potrzebującym.

Uroczystość ślubowania rozpoczęła się od meldunku złożonego Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Gorzowie Wielkopolskim – inspektorowi Jerzemu Czebreszukowi. Następnie szef lubuskich policjantów zwrócił się do nowych funkcjonariuszy słowami:

„Spotykamy się dziś, aby być świadkami ważnego momentu w życiu zawodowym każdego funkcjonariusza Policji. Uroczystość ślubowania to akt symboliczny – deklaracja wierności ideałom służby, która wymaga odwagi, odpowiedzialności i poświęcenia.

Drodzy adepci policyjnej służby, Wasza obecność w szeregach Policji nie jest przypadkowa – jest konsekwencją przemyślanych decyzji oraz dowodem na to, że wybraliście troskę o innych ponad własne wygody i bezpieczeństwo. Rok, który właśnie się rozpoczyna, niesie ze sobą nowe wyzwania. Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość będzie wymagała od nas ciągłej gotowości, profesjonalizmu i determinacji. Od dziś również Wy – jako nowa generacja funkcjonariuszy – będziecie współtworzyć wizerunek oraz przyszłość Policji. Wasze decyzje będą wpływać na życie mieszkańców Ziemi Lubuskiej, którzy każdego dnia liczą na Waszą pomoc, bezinteresowność i ochronę. Pamiętajcie, że w centrum policyjnych działań zawsze stoi człowiek. Bez względu na okoliczności, naszym zadaniem jest nie tylko egzekwowanie prawa, ale przede wszystkim budowanie zaufania i partnerstwa z obywatelami. Nasza służba wymaga zatem empatii, szacunku i gotowości do niesienia pomocy. W tych trudach nie jesteście jednak sami. Każdy z Was może liczyć na wsparcie przełożonych, starszych kolegów, a zwłaszcza swoich bliskich. To oni często będą dla Was siłą i motywacją. Szanowni Państwo, za to z serca – już dziś – Wam dziękuję!

Policjantki i Policjanci, chciałbym, abyście w swojej codziennej pracy nie zapominali o słowach Roty, gdyż to właśnie one stanowią fundament Waszej misji. Rozpoczynacie służbę w momencie wyjątkowym – na początku nowego roku. Niech ten czas będzie dla was symbolicznym otwarciem nowego rozdziału, pełnego determinacji, pasji i zaangażowania. Życzę Wam, abyście z dumą nosili policyjny mundur, zawsze pamiętając, że reprezentuje on naszą tradycję, wartości oraz ponad 100-letnią już historię.

Szanowni Państwo, warto w tym miejscu wspomnieć, że w tym roku przypada jubileusz 100 lat kobiet w polskiej Policji. Kiedy 26 lutego 1925 roku na pierwszy kurs policji kobiecej zapisało się 30 pań, nikt nie przypuszczał, że wiek później w formacji będzie ich służyło kilkanaście tysięcy. Jesteśmy dumni, że dzięki – łamiącej stereotypy – sile kobiet możemy tworzyć nowoczesną organizację, otwartą na potrzeby i problemy współczesności. Drogie Panie, dziękuję, że jesteście z nami! Serdecznie Wam gratuluję!

Szanowni Państwo, kończąc słowami Roya Bennetta, który powiedział, że „Najlepszy czas na rozpoczęcie jest teraz”, życzę Wam pomyślnego startu, niezłomności, owocnej realizacji zawodowych ambicji i planów, a w niedalekiej przyszłości zasłużonych awansów”.

Kilka słów do nowo przyjętych policjantów skierował także Wojewoda Lubuski Marek Cebula:

„Jest we mnie dużo emocji, ale to nic dziwnego, bo dzisiaj dla Was wydarza się coś, co będziecie pamiętali przez całe życie. Poświęcacie siebie innym. Złożyliście ślubowanie, które sprawi, że w Waszych żyłach, w Waszym DNA będzie służba dla innego człowieka. Dla nas to równie ważny moment, jaki dla Was. Chwila niesamowita i podniosła. Chcę w tym miejscu podziękować Waszym najbliższym, bo to oni dali Wam takie wzorce, z którymi poszliście w przyszłość i wybraliście służbę w Polskiej Policji.

Czas, który mamy dzisiaj w Polsce, jest czasem niepewnym. W każdej chwili możecie być wezwani do najważniejszych zadań. Niejednokrotnie będziecie musieli się zmierzyć z wyzwaniami, z którymi my nie mamy do czynienia na co dzień. Będą to osoby pod wpływem środków odurzających, przestępcy czy inne trudne, wchodzące w kolizje z prawem osoby. To dzięki Wam każdy Polak i Polka będą mogły spać spokojnie, bo będą wiedzieć, że jesteście na służbie.

Każda droga na szczyt zaczyna się od pierwszego kroku. Na początku jest łatwiej, a przed szczytem trudniej. Wierzę, że kiedyś osiągniecie to o czym marzycie. Rozwój zawodowy oraz wielką satysfakcje z tego, że pomagacie innym. Chciałem Wam podziękować w imieniu wszystkich Lubuszan ale i wszystkich Polaków. Jesteście naszą nadzieją i pewnością na to, że nic nam złego się nie przydarzy. Powodzenia w służbie!”.

Jak zawsze, wszystkim uczestnikom uroczystości, duchowego wsparcia udzielił Kapelan Lubuskiej Policji ksiądz kanonik Jerzy Piasecki.

Nowi stróże prawa zasilą szeregi Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolski, komend miejskich w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim, a także komend powiatowych w Krośnie Odrzańskim, Międzyrzeczu, Nowej Soli, Słubicach, Świebodzinie, Żaganiu oraz Żarach.

Nowo przyjętym policjantom życzymy powodzenia w nadchodzącej służbie!

Opracował: aspirant Mateusz Sławek

Film: starszy sierżant Oskar Stroński

Zespół Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim