Włamał się do kantoru, jeszcze tego samego dnia został zatrzymany Data publikacji 07.01.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z Gubina zatrzymali 15-latka, który kilka godzin wcześniej włamał się do kantoru, z którego zabrał pieniądze i papierosy, na łączną kwotę blisko 1400 złotych. Podczas zatrzymania przy nieletnim znaleziono rzeczy pochodzące z kradzieży oraz narkotyki. Decyzje w jego sprawie podejmie Sąd Rodzinny i Nieletnich w Krośnie Odrzańskim.

We wtorek (31 grudnia) w nocy doszło do włamania do kantoru w Gubinie. Jak wynika z ustaleń sprawca po uprzednim wyłamaniu zabezpieczenia drzwi dostał się lokalu skąd zabrał pieniądze oraz papierosy na łączną kwotę blisko 1400 złotych. Po potwierdzeniu przez patrol zgłoszenia, na miejsce wezwano grupę dochodzeniowo - śledczą wraz z technikiem kryminalistyki, którzy wykonali oględziny miejsca zdarzenia, a także zabezpieczali ujawnione ślady. Sprawą zajęli się kryminalni gubińskiego komisariatu, którzy po przeanalizowaniu zabezpieczonych nagrań monitoringu ustalili dane osoby, która mogła dopuścić się tego przestępstwa. Jeszcze tego samego dnia został on zatrzymany na terenie miasta. Okazał się nim 15-latek, który podczas rozmowy z policjantami przyznał się do dokonania kradzieży z włamaniem. W toku czynności policjanci znaleźli przy nim banknot i papierosy pochodzące z kradzieży, a także susz roślinny, którego badanie potwierdziło, że jest to marihuana. W toku czynności policjanci odzyskali znaczną część skradzionego mienia, która powróci do właściciela, a także ujawnili kolejny susz roślinny. Nieletniemu zarzuca się dokonanie kradzieży z włamaniem do kantoru oraz posiadanie środków odurzających. Dalsze decyzje w jego sprawie podejmie Sąd Rodzinny i Nieletnich w Krośnie Odrzańskim.

komisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim