Groźne potrącenie pieszego, który wszedł na czerwonym świetle – nagranie Data publikacji 03.01.2025 Powrót Drukuj Pewien mieszkaniec powiatu nowosolskiego na długo zapamięta, że nie należy przechodzić przez jezdnię na czerwonym świetle - mężczyzna został potrącony w Zielonej Górze przez samochód osobowy. Prawdopodobnie wpływ na jego zachowanie miał stan nietrzeźwości w jakim się znajdował (miał niemal 2,5 promila). Przypominamy więc zarówno pieszym jak i kierującym o ostrożności na samych przejściach jak i w ich rejonach.

Okres zimowy to czas, w którym bezpieczeństwo pieszych jest szczególnie zagrożone. Wpływ na to mają różne czynniki: zmienna aura, opady śniegu i deszczu, poranne mgły i oblodzenia dróg, czy też wcześnie zapadający zmierzch. W tym trudnym czasie dbajmy o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego i pamiętajmy, że w razie zdarzenia z ich udziałem, ponoszą oni dużo poważniejsze konsekwencje zdrowotne. Zachowajmy szczególną ostrożność w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych. Pieszych natomiast prosimy o ostrożność bo zdarza się, że to właśnie oni powodują zdarzenia drogowe, narażając się tym samym na utratę zdrowia czy nawet życia.

Trudno racjonalnie wytłumaczyć zachowanie pieszego, który w Sylwestra wieczorem wszedł wprost pod koła nadjeżdżającego pojazdu ignorując czerwone światło dla pieszych. To nierozsądne i niebezpieczne zachowanie 25-letniego pieszego było najprawdopodobniej spowodowane zbyt wysokim stężeniem alkoholu w jego organizmie. Okazało się bowiem po badaniu wykonanym przez policjantów, że mężczyzna ma niemal 2,5 promila promila. Młody mężczyzna trafił na badania do szpitala. W związku z tym, że potrącony pieszy ma złamaną nogę, zdarzenia zostało zakwalifikowane jako wypadek drogowy.

Ta sytuacja powinna być przestrogą dla innych pieszych, którzy w podobny sposób, często lekceważąc przepisy ruchu drogowego i zasady bezpieczeństwa, ryzykują swoje zdrowie czy nawet życie.

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze