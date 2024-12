Podejrzani o zabójstwo ustaleni i zatrzymani przez kryminalnych Data publikacji 31.12.2024 Powrót Drukuj Kryminalni krośnieńskiej komendy zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o zabójstwo 72-letniego mężczyzny, do którego doszło w wigilijną noc. Na miejscu zabezpieczono ślady kryminalistyczne mające związek ze zdarzeniem, a także w toku dalszych czynności narzędzia mogące służyć do popełnienia przestępstwa. Zebrany materiał dowodowy, poprzedzony wielogodzinną pracą policjantów doprowadził do postawienia 38 i 40-latkowi zarzutu dokonania zabójstwa. Nadto do sprawy kryminalni zatrzymali 37-latka, podejrzanego o udzielenia pomocy podejrzanym w popełnieniu przestępstwa kradzieży z włamaniem do domu. Decyzją sądu mężczyźni najbliższe miesiące spędzą w areszcie.

W środę (25 grudnia), dyżurny krośnieńskiej komendy otrzymał zgłoszenie o zwłokach mężczyzny znalezionych w jednym z domów w Gostchorzu (gmina Krosno Odrzańskie). Jak się okazało pomieszczenia były splądrowane, a ciało mężczyzny skrępowane taśmą. Niezwłocznie po potwierdzeniu przez patrol zgłoszenia I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krośnie Odrzańskim ogłosił alarm dla jednostki. W działania poszukiwawcze za sprawcą zaangażowano funkcjonariuszy wszystkich pionów, a także przewodnika z psem tropiącym z Zielonej Góry. Sprawdzany był każdy trop. W tym samym czasie, na miejscu pod nadzorem prokuratora pracowały zespoły dochodzeniowo - śledcze wraz z technikami kryminalistyki, którzy przez wiele godzin zabezpieczali ślady i dowody pozostawione na miejscu zdarzenia, które to zostaną poddane analizie kryminalistycznej. Dzięki dużemu zaangażowaniu policjantów Wydziału Kryminalnego krośnieńskiej komendy, prowadzonym przez nich działaniom operacyjnym, a także zgromadzonemu materiałowi dowodowemu, funkcjonariusze ustalili dane mężczyzny podejrzewanego o udział w zabójstwie. W piątek (27 grudnia) rano zatrzymali 38-latka oraz zabezpieczyli pojazd, który był wykorzystany do popełnienia przestępstwa. Nie poprzestali na tym. Według ich ustaleń, 38-latek nie działał sam. Jeszcze tego samego dnia kryminalni ustalili miejsca pobytu dwóch kolejnych mężczyzn (40 i 37 lat) mających związek z przestępstwem, a następnie przy pomocy kolegów z Zielonej Góry dokonali ich zatrzymania. Nadto w mieszkaniach zajmowanych przez 38 i 40-latka policjanci ujawnili skradzione rzeczy, a także susz tytoniu bez polskich znaków akcyzy.

Wszyscy trzej mężczyźni zostali zatrzymani do wyjaśniania. 38 i 40 latek są podejrzani o to, że w nocy 24/25 grudnia, włamali się do domu mieszkalnego, a następnie używając przemocy doprowadzili pokrzywdzonego do stanu bezbronności w ten sposób, że bili go po ciele oraz skrępowali ręce, nogi i usta taśmą samoprzylepną, a następnie po dokonaniu kradzieży co najmniej 9 tysięcy złotych oraz różnego rodzaju sprzętu na łączną kwotę blisko 40 tysięcy złotych pozostawili mężczyznę w domu, co skutkowało jego zgonem. Teraz grozi im kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 15 albo kara dożywotniego pozbawienia wolności. Natomiast 37-latek usłyszał zarzut udzielenia pomocy podejrzanym w popełnieniu przestępstwa kradzieży z włamaniem do domu. Czyn tez zagrożony jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10.

W toku dalszych czynności kryminalni odnaleźli także busa, którym mężczyźni przewozili skradzione rzeczy, kolejne przedmioty należące do pokrzywdzonych oraz narzędzia służące im do przestępstwa. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Analiza zebranego materiału dowodowego pozwoliła Prokuratorowi na wystąpienie z wnioskiem do sądu o zastosowanie wobec 37, 38 i 40-latka tymczasowego aresztowania. Decyzją sądu mężczyźni najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.

W sprawę poza policjantami krośnieńskiej Policji zaangażowani byli również policjanci z Zielonej Góry, Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz biegli z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Ich pomoc zapewniło kompleksowe podejście do ścigania sprawców, co zwiększyło szanse na szybkie i skuteczne rozwiązanie sprawy.

komisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim