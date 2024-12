Policjanci zatrzymali oszustów i odzyskali ponad 350 tysięcy złotych, biżuterię i złoto Data publikacji 23.12.2024 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 19 i 25 lat, podejrzanych o oszustwa metodą „na policjanta”. Dzięki błyskawicznej i precyzyjnie zaplanowanej akcji zostali oni zatrzymani na gorącym uczynku, a przekazane przez ofiarę pieniądze i kosztowności warte ponad 400 tysięcy złotych będą mogły wrócić do właścicielki.

Ofiarą przestępców padła 65-letnia mieszkanka powiatu międzyrzeckiego. Oszuści zadzwonili do niej, podając się za policjanta i prokuratora, którzy rzekomo prowadzili działania przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej planującej kradzież jej oszczędności. Naciągacze, posługując się legendą o „tajnej operacji”, przekonali kobietę, że jej pieniądze i kosztowności są zagrożone i muszą zostać zabezpieczone przez Policję. Polecono jej, aby umieściła swoje mienie w reklamówce i pozostawiła je przed drzwiami mieszkania. Kobieta, wierząc w autentyczność działań rzekomych funkcjonariuszy, zastosowała się do ich instrukcji. Włożyła do reklamówki ponad 350 tysięcy złotych, biżuterię i złoto wierząc w zapewnienia, że po wykonaniu czynności zostaną jej one zwrócone.

We wtorek (17 grudnia), dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji, policjanci zatrzymali mężczyzn chwilę po przejęciu reklamówki. Funkcjonariusze odzyskali wszystkie kosztowności, a sprawcy zostali przewiezieni do policyjnego aresztu. Wartość mienia przekazanego oszustom zakwalifikowała czyn jako przestępstwo znacznej wagi, za które grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat. Sprawa jest rozwojowa – śledczy badają, czy podejrzani mogli dopuścić się podobnych przestępstw na terenie województwa lub kraju.

Policja przypomina, że funkcjonariusze nigdy nie żądają pieniędzy ani kosztowności i nie proszą o ich przekazywanie lub pozostawianie w wyznaczonych miejscach. W przypadku otrzymania podejrzanego telefonu należy przerwać rozmowę i skontaktować się z numerem alarmowym 112.

aspirant Mateusz Maksimczyk

Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu