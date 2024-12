Czuwamy nad bezpieczeństwem osób bezdomnych w okresie zimowym Data publikacji 20.12.2024 Powrót Drukuj Kontrole miejsc, gdzie mogą w okresie zimowym przebywać osoby bezdomne, a warunki w nich mogą zagrażać ich życiu lub zdrowiu to regularne działania świebodzińskich policjantów. Współpracujemy w takich sytuacjach z ratownikami medycznymi, ośrodkami pomocy i gminami.

Sezon zimowy to trudny czas dla osób bezdomnych. Nawet kiedy nie ma silnego mrozu, chłód, wilgoć i warunki, w których żyją realnie mogą zagrażać ich życiu i zdrowiu. Dlatego też świebodzińscy policjanci, często we współpracy z innymi służbami, w tym z ratownikami ze Specjalistycznej Służby Poszukiwawczo Ratowniczej ze Świebodzina kontrolują miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne. W trakcie oferowana jest im pomoc medyczna, informuje się o miejscu przebywania takich osób ośrodki pomocy społecznej, kieruje się osoby do miejsc, gdzie bezpiecznie mogą przetrwać zimę lub znaleźć pomoc w permanentnym wyjściu z problemów. Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie starają się docierać również do osób nieporadnych życiowo, lub będących w trudnej sytuacji. Tam również oferowana jest pomoc i nawiązuje się kontakt z instytucjami, które starają się pomóc, w tym poprzez przekazywanie paczek żywnościowych.

Jeśli znacie miejsca pobytu osób bezdomnych lub osób w potrzebie, którym ciężko jest przetrwać okres zimowy, poinformujcie swojego dzielnicowego, lokalny ośrodek pomocy społecznej. Nie bądźmy obojętni na los drugiej osoby. To może uratować im życie.

starszy aspirant Marcin Ruciński

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie