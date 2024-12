Podejrzany o zniszczenia ponad 50 nagrobków zatrzymany przez kryminalnych Data publikacji 20.12.2024 Powrót Drukuj We wtorek (17 grudnia) kryminalni krośnieńskiej komendy zatrzymali 28-letniego mężczyznę podejrzanego o znieważenie 52 miejsc spoczynku na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie Odrzańskim. Ustalenie osoby, która mogła dopuścić się tego czynu, to efekt wielu godzin pracy policjantów zaangażowanych w to zdarzenie. W piątek (20 grudnia) sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec mężczyzny trzymiesięczny areszt.

Kryminalni krośnieńskiej komendy zatrzymali we wtorek (17 grudnia) 28-letniego mężczyznę podejrzewanego o zniszczenie 52 nagrobków na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie Odrzańskim. Zdarzenie, do którego doszło w nocy z 23/24 listopada było bardzo trudne do wykrycia, a początkowe informacje nie dawały nadziei na pozytywne zakończenie sprawy. Mimo tego kryminalni nie poddawali się. Zebrany przez nich materiał dowodowy, w tym zabezpieczony podczas oględzin, pozostawiony na miejscu zdarzenia ślad odwzorowań podeszwy obuwia sprawcy oraz szereg nagrań z monitoringów, motywowały policjantów do dalszego działania. Po wielu godzinach pracy i szeregu wykonanych czynności ustalili osobę, która mogła dopuścić się tego czynu. Policjanci po zatrzymaniu mężczyzny, przeszukali jego mieszkanie, gdzie odnaleźli obuwie, które zostało przez nich zabezpieczone, a następnie wraz zabezpieczonym śladem traseologicznym, przekazane do Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim do ekspertyzy. Wykonane przez biegłych wstępne badania wykazały, że odbitki podeszwy buta, pozostawione na miejscu popełnienia przestępstwa odpowiadały wzorem podeszwy obuwia zabezpieczonego od podejrzanego.

Z uwagi, że jeszcze nie wszyscy pokrzywdzeni złożyli w powyższej sprawie stosowne zawiadomienie, w środę (18 grudnia) 28-latek usłyszał 26 zarzutów dotyczących znieważenia miejsca spoczynku poprzez zniszczenie nagrobka, powodując straty na łączną kwotę blisko 37 tysięcy złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy.

W tej chwili nie znane są motywy działania mężczyzny, z uwagi że nie przyznaje się on do popełnienia zarzucanych czynów. Analiza zebranego materiału dowodowego pozwoliła Prokuratorowi na wystąpienie z wnioskiem do sądu o zastosowanie wobec 28-latka tymczasowego aresztowania. Decyzją sądu mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi za kratkami.

komisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim