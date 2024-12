Wielkie serca lubuskich policjantów. Mundurowi przekazali dary dla potrzebujących Data publikacji 13.12.2024 Powrót Drukuj Lubuscy funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni ponownie przyłączyli się do świątecznej zbiórki żywności, kosmetyków i środków czystości. Zebrane dary za pośrednictwem regionalnego oddziału Caritasu zostaną przekazane osobom najbardziej potrzebującym. Mundurowi jak co roku pokazali, że mają wielkie serca i zaangażowali się w akcję „Torba Charytatywna Caritas”.

Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami. Wielu z nas ogarnęła już przedświąteczna gorączka. Rozpoczęło się planowanie zakupów i choinki, a także przygotowywanie prezentów dla najbliższych. W tym grudniowym pędzie łatwo o czymś zapomnieć. Jednak lubuscy policjanci nigdy nie zapominają o dzieleniu się z potrzebującymi. Natomiast grudzień to czas, kiedy serca mundurowych jeszcze szerzej otwierają się na pomoc osobom bezdomnym, samotnym i ubogim. Dlatego funkcjonariusze oraz pracownicy cywilnie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim ponownie wzięli udział w zbiórce „Torba Charytatywna Caritas”. To szlachetna inicjatywa, która polega na zebraniu między innymi żywność z długim terminem przydatności, która będzie służyła potrzebującym także po świętach. Oprócz artykułów spożywczych policjanci zebrali, kosmetyków i środków czystości. Wszystkie dary mundurowi przekazali przedstawicielom regionalnego oddziału Caritasu. W piątek (13 grudnia) przed wejściem do Komendy Wojewódzkiej Policji stanął bus, do którego funkcjonariusze i pracownicy Policji zapakowali zebrane produkty. Teraz przedstawiciele Caritasu przekażą je najbardziej potrzebującym.



Lubuscy policjanci ponownie pokazali, że mają wielkie serca, które zawsze są otwarte dla potrzebujących.

Opracował: młodszy aspirant Bartosz Kulej

Zespół Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim