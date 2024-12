„ŚWIĘTY MIKOŁAJ W MUNDURZE” DLA NAJMŁODSZYCH PODOPIECZNYCH HOSPICJUM ŚWIĘTEGO KAMILA Data publikacji 12.12.2024 Powrót Drukuj Policjanci i pracownicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim sprawili wielką niespodziankę podopiecznym gorzowskiego hospicjum. To już kolejna szlachetna akcja stróżów prawa, która oparta jest na potrzebie pomocy drugiemu człowiekowi. Tym razem byli to najmłodsi podopieczni świetlicy „Jaskółka”, którzy otrzymali bożonarodzeniowe prezenty pełne zabawek, pluszaków oraz słodyczy. Ten drobny gest sprawił wiele radości i uśmiechu na twarzach dzieci.

W środę, 11 grudnia, policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim odwiedzili Hospicjum św. Kamila, aby sprawić radość dzieciom – podopiecznym świetlicy „Jaskółka”. W ramach akcji charytatywnej „Święty Mikołaj w mundurze” każdy z wydziałów komendy zrealizował prośby dzieci zawarte w listach do Świętego Mikołaja. W nich najmłodsi prosili o drobne prezenty, takie jak pluszowe misie, zdalnie sterowane samochody, lalki, gry planszowe czy ubrania. Dzieci, które pisały listy są w wieku od 5 do 14 lat. Te, które nie umiały pisać, narysowały co by chciały dostać. Wszystkie chwytają listy chwytały za serce. Policjanci nie tylko spełnili te prośby, ale również wzbogacili bożonarodzeniowe paczki o dodatkowe niespodzianki. Biorący udział w zbiórce zadbali o słodycze, które dodatkowo umiliły świąteczny charakter prezentów.

Spotkanie z dziećmi miało wyjątkowy charakter. Na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji insp. Jerzym Czebreszukiem, funkcjonariusze przeprowadzili krótką lekcję na temat bezpieczeństwa, zaprezentowali sprzęt służbowy oraz wspólnie z dziećmi ubrali choinkę. Kulminacją wizyty było wręczenie paczek, które wywołały ogromną radość i wzruszenie na twarzach najmłodszych. Szlachetna akcja zakończyła się koniec wyjście przed hospicjum, gdzie stał radiowóz oraz motocykl przygotowany dla specjalnie dla dzieci.

Policjanci po raz kolejny udowodnili, że ich misja to nie tylko dbanie o porządek i bezpieczeństwo, ale także pomoc i wsparcie dla tych, którzy tego najbardziej potrzebują. Akcje takie jak ta pokazują, że pod mundurem kryje się wielkie serce i empatia. Funkcjonariusze na co dzień angażują się w działania charytatywne, wspierając zarówno dzieci, jak i osoby starsze, samotne czy chore. Ich zaangażowanie przekłada się na budowanie zaufania i więzi z lokalną społecznością.

Świąteczna akcja w hospicjum była dla policjantów wyjątkowym doświadczeniem. “Widząc radość i uśmiech na twarzach tych dzieci, czujemy, że nasza praca i poświęcenie mają sens nie tylko na służbie, ale również w działaniach na rzecz społeczności” – podkreślił insp. Jerzy Czebreszuk.

To wydarzenie to piękny przykład, że razem możemy czynić dobro i wprowadzać odrobinę magii w życie tych, którzy najbardziej jej potrzebują. Dzięki inicjatywie lubuskich stróży prawa tegoroczne święta dla podopiecznych świetlicy środowiskowej przy Hospicjum św. Kamila będą niezapomniane.

Opracował: młodszy inspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

video: aspirant Mateusz Sławek