Policjanci udaremnili nielegalny handel psami na słubickim bazarze Data publikacji 10.12.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach na bazarze ujawnili nielegalny handel zwierzętami. Zabezpieczyli łącznie 13 psów, a ich właściciele odpowiedzą za ten proceder przed sądem. Zwierzęta bezpiecznie trafiły do schroniska dla zwierząt w Ługach Górzyckich.

W niedzielę (8 grudnia) funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach pojechali na bazar w Słubicach, gdzie według posiadanych informacji może dochodzić do handlu zwierzętami. Na miejscu policjanci podczas prowadzonej obserwacji ujawnili dwie kobiety i mężczyznę handlujących psami. Wszystkie oferowane pieski do sprzedaży znajdowały się w torbach, z których co chwilę były wyciągane. Inne zwierzęta zostały znalezione w samochodzie w kartonie u jednej z kobiet. Okazało się, że psami handlowały dwie mieszkanki powiatu słubickiego w wieku 35 i 66 lat oraz 67-letni mieszkaniec powiatu sulęcińskiego. Osoby zajmujące się tym procederem robiły to w pobliżu tablicy informującej o zakazie handlu zwierzętami na bazarze.

Psy zostały zabezpieczone za pomocą przeznaczonych do transportu transporterów udostępnionych przez Towarzystwo Ochrony Zwierząt – Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Następnie zostały przewiezione do schroniska dla zwierząt w Ługach Górzyckich. Policjanci ustalili, że szczenięta zostaną poddane kwarantannie, podczas której lekarz weterynarii dokładnie określi ich stan zdrowia.

Mężczyzna oraz dwie kobiety zajmujące się procederem handlu zwierzętami odpowiedzą teraz przed sądem. Sprzedaż zwierząt z pseudohodowli zagrożone jest grzywną lub karą aresztu. Dodatkowo sąd może orzec nawiązkę na organizację zajmującą się ochroną zwierząt oraz przepadek zwierząt.

Kwestie sprzedaży i nabywania, hodowli w celach handlowych oraz puszczania luzem zwierząt domowych zostały unormowane w Ustawie o ochronie zwierząt. Dokładnie stanowią o tym art. 10a i 10b. W pierwszym z wymienionym artykułów w punkcie 1 napisano: „Zabrania się:

1) wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach;

2) prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych;

3) wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli…”

Z kolei drugi z artykułów reguluje zakaz nabywania takich zwierząt: „Zabrania się nabywania:

1) zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach;

2) psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli…”

starszy aspirant Ewa Murmyło

Komenda Powiatowa Policji w Słubicach