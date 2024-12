Ponad tona nielegalnego tytoniu przechwycona przez policjantów drogówki Data publikacji 09.12.2024 Powrót Drukuj Policjanci krośnieńskiej drogówki udaremnili wprowadzenie do obrotu ponad tony nielegalnego tytoniu. Szacunkowa wartość strat, jakie Skarb Państwa mógłby ponieść z tytułu nieopłaconego podatku akcyzowego, to blisko 850 tysięcy złotych. Do sprawy zatrzymano 48-latka, który dodatkowo był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności oraz posiada dwa zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

W czwartek (5 grudnia) w Dychowie policjanci Wydziału Ruchu Drogowego krośnieńskiej komendy zatrzymali do kontroli drogowej kierującego Citroenem. Po sprawdzeniu jego danych w policyjnych systemach okazało się, że ma on dwa zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Ponadto w trakcie kontroli przestrzeni bagażowej pojazdu funkcjonariusze ujawnili kartony oraz baloty z zawartością suszu liści tytoniu, bez znaków akcyzy. Na miejsce została wezwana grupa dochodzeniowo-śledcza, która zabezpieczyła samochód wraz z załadunkiem, a następnie przeprowadziła oględziny ujawnionego towaru. 48-latek został zatrzymany w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Łącznie policjanci zabezpieczyli do sprawy ponad 1200 kilogramów tytoniu bez polskich znaków akcyzy. Gdyby nielegalny susz tytoniowy trafił na rynek Skarb Państwa z tytułu niezapłaconego podatku straciłby blisko 850 tysięcy złotych. Mężczyzna jest już po zarzutach. Zgodnie z kodeksem karnym skarbowym paserstwo akcyzowe zagrożone jest karą grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Natomiast za niestosowanie się do orzeczonych środków karnych grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W piątek (6 grudnia) został doprowadzony do aresztu, gdzie spędzi najbliższe miesiące.

komisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim