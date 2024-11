Policyjna eskorta dla mężczyzny, który wymagał, pilnej pomocy medycznej Data publikacji 27.11.2024 Powrót Drukuj Mundurowi z krośnieńskiej komendy zatrzymując kierującą oplem do kontroli drogowej nie sądzili, że po chwili będą ją eskortować do szpitala. Jak się okazało, autem podróżowało starsze małżeństwo. Spieszyli się do szpitala do Zielonej Góry z uwagi na silne bóle, które mężczyzna odczuwał w klatce piersiowej. Dzięki policjantom szybko i bezpiecznie dotarli do na odział ratunkowy, gdzie mężczyzna otrzymał niezbędną pomoc.

Podczas patrolowania ulic Krosna Odrzańskiego sierżant Albert Banaszkiewicz oraz starszy posterunkowy Agnieszka Łukasiewicz zauważyli przejeżdżający z niesprawnym światłem samochód osobowy. Policjanci ruszyli za oplem chcąc przeprowadzić kontrole drogową. Po zatrzymaniu samochodu na ulicy okazało się, że pojazdem jechało starsze małżeństwo spoza powiatu krośnieńskiego. Kobieta spieszyła się do szpitala w Zielonej Górze z powodu swojego męża, który uskarżał się na silny ból w klatce piersiowej. Ponadto okazało się, że mężczyzna w przeszłości przeszedł już zawał serca. Funkcjonariusze wiedzieli, że w takiej sytuacji liczy się każda sekunda. Mundurowi natychmiast podjęli decyzję o eskortowaniu małżeństwa w drodze do szpitala w Krośnie Odrzańskim. Policjanci po zgłoszeniu dyżurnemu o zaistniałej sytuacji przy pomocy sygnałów świetlnych i dźwiękowych szybko i bezpiecznie dotarli do szpitala na odział ratunkowy. Tam mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy.

komisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim