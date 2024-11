Nadmierna prędkość zakończona wysokim mandatem. 50-latek stracił uprawnienia Data publikacji 22.11.2024 Powrót Drukuj Policjanci drogówki zatrzymali prawo jazdy kierującemu, który jechał 105 kilometrów na godzinę w terenie zabudowanym. Mężczyzna, został ukarany mandatem w wysokości 1500 złotych. Pamiętajmy, że lekceważenie ograniczeń prędkości to nadal w wielu przypadkach czynnik mający wpływ na tragiczne w skutkach zdarzenia drogowe. Dlatego bądźmy ostrożni i respektujmy ograniczenia prędkości na drodze, zważając na trudne warunki pogodowe.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości przez kierujących i niedostosowywanie jej do aktualnych warunków to nadal główna przyczyna najtragiczniejszych wypadków drogowych w Polsce. Dlatego każdego dnia policjanci lubuskiej drogówki prowadzą kontrole ruchu drogowego, szczególnie pod kątem sprawdzenia prędkości, z jaką poruszają się pojazdy. W czwartek, (21 listopada) nowosolscy policjanci wyeliminowali z dróg nieodpowiedzialnego kierującego, który jadąc mazdą, przekroczył dozwoloną prędkość aż o 55 kilometrów na godzinę. 50-latek stracił uprawnienia do kierowania na okres trzech miesięcy oraz został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 złotych. To właśnie niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze jest najczęstszą przyczyną wypadków. Wyższa prędkość znacznie wydłuża drogę hamowania, która w sytuacji pojawienia się na jezdni przeszkody może nie być wystarczająca, aby jej uniknąć. Warto więc ściągnąć „nogę z gazu” i bezpiecznie dojechać do celu.

Policjanci mając na uwadze nasze bezpieczeństwo, apelują o ostrożność, rozsądek i rozwagę na drodze, zwłaszcza, że obecna pogoda nie rozpieszcza kierowców!

aspirant Justyna Sęczkowska-Sobol

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli