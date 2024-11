Wysadzony bankomat, szturm i odbicie zakładników – ćwiczenia lubuskich policjantów Data publikacji 19.11.2024 Powrót Drukuj Lubuscy mundurowi wzięli udział w ćwiczeniach, podczas których doskonalili swoje umiejętności na wypadek zdarzenia związanego z wysadzeniem bankomatu i kradzieżą gotówki. Scenariusz zakładał działania pościgowe za uzbrojonymi napastnikami, którzy po wysadzeniu bankomatu uciekają z miejsca zdarzenia.

Funkcjonariusze z lubuskiego garnizonu wiele razy udowadniali, że są przygotowaniu na niespodziewane zdarzenia i potrafią poradzić sobie w najtrudniejszych sytuacjach. Profesjonalizm policjantów wynika z wielu godzin intensywnych ćwiczeń, podczas których doskonalą swoje umiejętności.

W czwartek (14 listopada) stróże prawa z lubuskiego garnizonu po raz kolejny mieli możliwość doskonalenia swojego kunsztu. Od samego rana kilkudziesięciu mundurowych wyczekiwało na sygnał o rozpoczęciu ćwiczeń. Ich scenariusz zakładał, że dwóch uzbrojonych mężczyzn po uprzednim wysadzeniu bankomatu przyległego do marketu w Międzyrzeczu kradnie kasetkę z pieniędzmi. Następnie uzbrojeni sprawcy uciekają samochodem osobowym z miejsca zdarzenia. Podczas ucieczki przestępcy omijają policyjne blokady, a następnie wjeżdżają do lasu, gdzie opróżniają kasetkę z gotówki. Po powrocie na drogę powiatową mężczyźni zostają zauważeniu przez patrol policji, który podejmuje za nimi pościg. Ostatecznie sprawcy docierają do niewielkiej wsi, gdzie przed jedną z posesji porzucają swój samochód. Widząc nadjeżdżający radiowóz mężczyźni wdzierają się do jednego z domów. Tam terroryzują mieszkańców, a następnie biorą ich na zakładników. Na miejsce zdarzenia zostają skierowaniu mundurowi z międzyrzecza i Gorzowa Wielkopolskiego. Z uwagi na to, że w porzuconym pojeździe mogą znajdować się materiały wybuchowe na miejsce przyjeżdża grupa minersko-pirotechniczna. Następnie do działań przystępują negocjatorów, którzy przekonywali napastników do pokojowego rozwiązania sytuacji. Sprawcy nie zamierzali skorzystać z tej szansy i próbowali ratować się ostrzałem z broni palnej. Wtedy do akcji wkraczają kontrterroryści wpierani przez Samodzielny Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Przeprowadzony zostaje szturm na budynek, w którym zabarykadowali się sprawcy. Błyskawiczna i spektakularne działanie kończy się zatrzymaniem napastników i odbiciem zakładników.

Przeprowadzone z rozmachem ćwiczenia były kolejną, świetną okazją dla lubuskich mundurowych do podnoszenia swoich umiejętności. Niezwykle istotne jest, aby w przypadku wystąpienia sytuacji trudnych i nieprzewidywalnych policjanci wykazali się doświadczeniem i profesjonalizmem.

