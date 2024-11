Skuteczne działania lubuskich policjantów w sprawie brutalnego zabójstwa kobiety. Podejrzany usłyszał zarzuty i trafił do aresztu Data publikacji 18.11.2024 Powrót Drukuj Dzięki policjantom z Lubska, Żar i Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim możliwa była szybka identyfikacja i zatrzymanie 42-letniego mężczyzny, który jest podejrzany o dokonanie brutalnej zbrodni zabójstwa kobiety. Mężczyzna został aresztowany, może mu grozić kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

W środę (13 listopada) nad ranem dyżurny Komisariatu Policji w Lubsku otrzymał zgłoszenie o kobiecie z licznymi ranami kłutymi, które ostatecznie okazały się śmiertelne. Znaleziona przez osobę postronną kobieta leżała częściowo na chodniku i na jezdni przy skrzyżowaniu ulic: Krakowskie Przedmieście oraz Warszawska w Lubsku.

Na miejsce natychmiast skierowano policjantów, ogłoszony został alarm i podjęte czynności w kierunku ustalenia sprawcy, a także tożsamości kobiety. W działania prowadzone pod nadzorem Prokuratora Rejonowego w Żarach zaangażowali się funkcjonariusze z Lubska, Żar oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Jak ustalono, ofiarą była 48-letnia mieszkanka Lubska. Na miejscu pracowali technicy kryminalistyczni, biegła z zakresu medycyny sądowej oraz specjaliści z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Dzięki bardzo skrupulatnej i intensywnej pracy śledczej i operacyjnej policjantów, ale też bardzo dynamicznym działaniom funkcjonariuszy wydziału kryminalnego i pracy na śladach ujawnianych na miejscu zabroni, możliwa była szybka identyfikacja 42-latka podejrzanego o dokonanie tej zbrodni. Mężczyzna został zatrzymany jeszcze tego samego dnia.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na postawienie mu zarzutu działania z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia kobiety. Według ustaleń, mężczyzna co najmniej dziesięciokrotnie ugodził ofiarę nożem, zadając rany kłute i cięte. Obrażenia te spowodowały poważne uszkodzenia narządów wewnętrznych, co doprowadziło do zgonu. Mężczyzna usłyszał również zarzut posiadania narkotyków.

Prokuratura Rejonowa w Żarach złożyła do Sądu Rejonowego w Żarach wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, do którego w sobotę (16 listopada) przychylił się sąd. 42-latek został aresztowany na trzy miesiące, może mu grozić kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

nadkomisarz Aneta Berestecka

Komenda Powiatowa Policji w Żarach