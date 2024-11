Pędził w terenie zabudowanym 124 km/h. Stracił prawo jazdy, dostał mandat i punkty karne Data publikacji 13.11.2024 Powrót Drukuj Mandatem w wysokości 2500 złotych oraz 15 punktami został ukarany 58-letni kierowca, który w terenie zabudowanym przekroczył prędkość o 74 km/h.

Podczas przeprawionej w ubiegłym tygodniu akcji „Prędkość” wschowscy policjanci zwracali szczególną uwagę na kierujących ze „zbyt ciężką nogą”. Przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym to prosty sposób, aby stracić prawo jazdy oraz otrzymać wysoki mandat. Przekonał się o tym 53-latek, który w czwartek (7 listopada) w miejscowości Przydroże (gmina Sława) rozpędził swoje audi do 124 km/h. Za przekroczenie prędkości aż o 74 km/h w obszarze zabudowanym mężczyzna otrzymał mandat karny w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Ponadto mundurowi zatrzymali mu prawo jazdy na trzy miesiące.



Policjanci, mając na uwadze nasze bezpieczeństwo, apelują o ostrożność, rozsądek i rozwagę na drodze. Pamiętajmy wyższa prędkość znacznie wydłuża drogę hamowania, która w sytuacji pojawienia się na jezdni przeszkody może nie być wystarczająca, aby jej uniknąć. Warto więc ściągnąć „nogę z gazu” i bezpiecznie dojechać do celu.





sierżant sztabowy Dorota Kwiatkowska

Komenda Powiatowa Policji we Wschowie