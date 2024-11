ŚLUBOWANIE, MEDALE I ODZNACZENIA Data publikacji 04.11.2024 Powrót Drukuj To dobra wiadomość dla Lubuszan. Szeregi Lubuskiej Policji zasilili kolejni stróże prawa. 30 funkcjonariuszy złożyło ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Poniedziałkowy dzień był dla nich początkiem odpowiedzialnej policyjnej misji, podczas której nawet z narażeniem życia poświęcać się będą społeczeństwu. Po zakończeniu szkolenia podstawowego będą dumnie służyć i zapewniać bezpieczeństwo mieszkańcom województwa lubuskiego oraz wszystkim tym, którzy będą potrzebować ich pomocy. Uroczystość ślubowania dopełniły odznaczenia państwowe i resortowe dla lubuskich stróżów prawa i pracowników Policji.

W poniedziałek (4 listopada) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim miała miejsce szczególna uroczystość, podczas której 30 młodych adeptów policyjnej służby złożyło uroczyste ślubowanie na sztandar.

Nowo przyjęci do lubuskiej Policji funkcjonariusze zostali wyłonieni spośród wielu kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Przeszli przez następujące jego etapy:

- test wiedzy;

- ocenę sprawności fizycznej;

- test psychologiczny;

- rozmowę kwalifikacyjną oraz komisję lekarską.

Składający dziś ślubowanie policjanci zasilą szeregi następujących jednostek organizacyjnych Policji: Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp., Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu, Nowej Soli, Słubicach, Świebodzinie, Wschowie, Żaganiu, Żarach oraz Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wlkp.

Słowa roty przysięgi wypowiadane były z dumą, ale i z wyraźnym wzruszeniem, bowiem od tej chwili stali się policjantami. Dla wielu z nich wydarzenie to było zwieńczeniem ich starań i spełnieniem zawodowych marzeń.

Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. inspektor Jerzy Czebreszuk oraz Wojewoda Lubuski Marek Cebula uroczyście wręczyli akty ślubowania nowo przyjętym policjantom. Jest to szczególny moment przywitania młodych funkcjonariuszy w szeregach Policji. Wręczenie każdemu policjantowi aktu ślubowania przez Pana Komendanta jest wyrazem akceptacji i zaufania oraz przede wszystkim symbolicznym momentem przyjęcia do policyjnej społeczności.

Adeptów policyjnego rzemiosła czeka teraz szkolenie podstawowe, które każdy policjant musi przejść zanim trafi do swej macierzystej jednostki. Następnie czeka ich jeszcze proces adaptacyjny w określonych jednostkach Policji. Po tych etapach będą oni przygotowani do służby i zapewniania bezpieczeństwa społeczeństwu oraz stawiania czoła największym wyzwaniom.

Poniedziałkowa uroczystość, poza ślubowaniem nowych funkcjonariuszy, była szczególna jeszcze z jednego powodu – wręczenia odznaczeń lubuskim policjantom oraz pracownikom Policji, którzy swoim ogromnym zaangażowaniem codziennie wpływają na wysoki poziom bezpieczeństwa w województwie lubuskim. Policjanci i pracownicy Policji otrzymali Medale za „Długoletnią Służbę” nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: oraz odznaki „Zasłużony policjant” nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Do uczestników uroczystości zwrócił się Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim, inspektor Jerzy Czebreszuk:

„Policjantki i Policjanci, Rota podkreśla wyjątkowość służby, która wymaga nie tylko fizycznej sprawności, ale przede wszystkim głębokiego poczucia moralności. Życzę Wam, abyście każdy dzień Waszej służby wypełniali poczuciem dumy, godności i pełnym zaangażowaniem. Jesteście nową generacją, od której wiele zależy – macie przed sobą zawodową przyszłość pełną wyzwań, ale i satysfakcji. Idźcie naprzód, mądrze budujcie swój autorytet, a przede wszystkim współtwórzcie pozytywny wizerunek i zaufanie do lubuskiej Policji w myśl hasła „Pomagamy i chronimy”.

Szanowni Państwo – odznaczeni za wzorowe wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa,

spotkaliśmy się dziś również po to, by uhonorować Was – ludzi, dla których bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Lubuskiej oraz sprawne funkcjonowanie naszej formacji, od zawsze, było priorytetem. Odznaki „Zasłużony Policjant” oraz Medale za Długoletnią Służbę są wyrazem uznania dla Waszych wybitnych osiągnięć i niezłomności w służbie drugiemu człowiekowi. Jesteście bohaterami codzienności, którzy każdego dnia sumiennie wykonują swoją pracę. Odznaczenia, które z przyjemnością Wam wręczyliśmy są symbolem wdzięczności, ale także zaufania, jakim obdarzyli Was obywatele oraz państwo. Z serca Wam tego zaszczytu gratuluję!”

Z kolei Wojewoda Lubuski Marek Cebula zwrócił się do odznaczonych i nowo przyjętych policjantów słowami:

Kiedy po raz kolejny mam okazję słyszeć, jak podczas uroczystości ślubowania, młodzi ludzie składają przysięgę na sztandar i ślubują, że będą wierni konstytucji i będą chronić społeczeństwo, wiem, że poświęcają wszystko, żeby tak się stało. Wszystko po to, by służyć innym. I za to chciałem podziękować Waszym najbliższym ale i Wam. Ludzie widząc Was będą liczyli, że im pomożecie, że się nimi zaopiekujecie, że w Waszej obecności będą czuli się bezpiecznie. Tak będzie wyglądał każdy Wasz dzień. Wasza droga dopiero się zaczyna. Codziennie będziecie walczyć o to, aby u innych mieć szacunek. Możecie liczyć na starsze koleżanki i kolegów. Oni Wam w każdej chwili pomogą. A ja w imieniu Lubuszan dziękuje Waszym rodzicom i bliskim, że tak Was wychowali i teraz ubieracie policyjny mundur. Gratuluje osobom, które dzisiaj odebrały medale za służbę dla Państwa, a także wyróżnienia resortowe.

Wojewodzie Lubuskiemu towarzyszył Dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego Sławomir Pawlak.

Jak zawsze, wszystkim uczestnikom uroczystości, duchowego wsparcia udzielił Kapelan Lubuskiej Policji ksiądz kanonik Jerzy Piasecki. Wśród obecnych nie mogło zabraknąć Przewodniczącej Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim Związku Zawodowego Pracowników Policji Ityldy Siuber-Dąbrowskiej oraz Przewodniczącego ZW NSZZ Policjantów województwa lubuskiego podinsp. Sławomira Kostiuszko.

Młodzi policjanci rozpoczną niebawem szkolenie podstawowe, które przygotuje ich do pełnienia służby policyjnej. W Szkole Policji spędzą najbliższe kilka miesięcy.

Po powrocie będą pełnić służbę w swoich jednostkach macierzystych.

Opracował: młodszy inspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

foto: aspirant Mateusz Sławek

video: starszy sierżant Oskar Stroński