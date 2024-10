Bo tętni w nas dobro - policjanci i mieszkańcy podzielili się „cząstką życia” Data publikacji 31.10.2024 Powrót Drukuj „Łączy nas krew, która ratuje życie ” - pod takim hasłem odbywa się zbiórka krwi przed budynkiem słubickiej komendy Policji. Policjanci oraz mieszkańcy powiatu słubickiego jak zwykle chętnie dzielą się z potrzebującymi najcenniejszym darem życia - własną krwią. Dzięki nim bank krwi wzbogaci się o kolejne litry tego życiodajnego płynu. Pamiętajmy, że krew jest bezcennym darem ratującym życie i zdrowie ludzkie.

Policjanci są gotowi do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, a podczas służby niejednokrotnie ratują ludzkie życie i zdrowie. Bardzo często pracują na miejscu wypadków drogowych, w których ranni są ich uczestnicy. Liczy się wtedy każda minuta, by uratować ich życie. Często potrzebna jest krew, która jest jednym z najcenniejszych darów jaki człowiek może podarować innej osobie. Funkcjonariusze mając tego świadomość i cyklicznie współorganizują oraz uczestniczą w akcjach honorowego krwiodawstwa. W czwartek (31 października) przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Słubicach stanął specjalny Mobilny Punkt Poboru Krwi z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Zielonej Góry, w którym w odpowiednich warunkach wszyscy chętni mogą podzielić się życiodajnym płynem. Honorowe krwiodawstwo, to nie tylko wspaniała idea, jest to przede wszystkim metoda, dzięki której można uratować ludzkie życie. To sposób pokazania, jak ważna jest pomoc drugiemu człowiekowi i jak ważne jest oddawanie krwi, która jest bezcennym lekarstwem na wagę życia. Często potrzebna jest krew, która jest jednym z najcenniejszych darów jaki człowiek może podarować innej osobie.

Funkcjonariusze mając tego świadomość, cyklicznie współorganizują oraz uczestniczą w akcjach honorowego krwiodawstwa. Do akcji oprócz policjantów przyłączyli się mieszkańcy powiatu słubickiego. Wszyscy cierpliwie czekają na swoją kolej. Dzięki dzisiejszym dawcom bank krwi wzbogaci się o kolejne litry tego jakże cennego „płynu”. Zachęcajmy swoich bliskich do tego, aby regularnie oddawali krew. Ona może uratować nie jedno życie. Nigdy nie wiemy kiedy my bądź ktoś nam bliski będzie jej potrzebował.

Wszystkim dawcom gorąco dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych zbiórkach.

starszy aspirant Ewa Murmyło

Komenda Powiatowa Policji w Słubicach