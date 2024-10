Kradzione audi Q7 warte ponad 170 tysięcy złotych odzyskane po pościgu. 33-latek trafił do aresztu

Data publikacji 30.10.2024

Do aresztu na trzy miesiące trafił 33-letni mieszkaniec województwa dolnośląskiego, który podejrzany jest o kradzież z włamaniem do pojazdu Audi Q7. Samochód skradziony został na terenie Niemiec, a jego wartość to ponad 170 tysięcy złotych. Dzięki szybkiej wymianie informacji z Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku i natychmiastowe działanie polskich i niemieckich funkcjonariuszy możliwe było odzyskanie samochodu i postawienie zarzutu 33-latkowi.