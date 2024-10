Zabezpieczone „podróbki” warte 360 tysięcy złotych i zatrzymane 4 osoby wynikiem policyjnego ciosu w przestępczość gospodarczą Data publikacji 29.10.2024 Powrót Drukuj Lubuscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zabezpieczyli blisko 2200 sztuk odzieży, obuwia, perfum i galanterii, na których nielegalnie umieszczono logo kilku światowych marek. Ich wartość oszacowano na około 360 tysięcy złotych. Dzięki skutecznej pracy operacyjnej funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim możliwe było zatrzymanie czterech osób, które handlowały „podróbkami” na gorzowskiej giełdzie.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim w wyniku wzmożonych działań operacyjnych ustalili, że na gorzowskiej giełdzie może być sprzedawana podrabiana odzież, obuwie, perfumy i galanteria. Zebrany materiał pozwolił funkcjonariuszom przeprowadzić działania skierowane przeciwko nieuczciwym przedsiębiorcom.

W niedzielę (20 października) policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą oraz Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim wspólnie z kolegami z gorzowskiej komendy miejskiej zabezpieczyli na giełdzie blisko 2200 sztuk odzieży, obuwia, perfum i galanterii, na których nielegalnie umieszczono logo kilku światowych marek. Były to koszulki, bluzy, spodnie, komplety dresowe, bielizna, czapki, okulary i paski. W sprawie powołano biegłego, który stwierdził, że wartość oryginalnych odpowiedników to około 360 tysięcy złotych. Zabezpieczone rzeczy zostały wycofane z obrotu i nie trafią do sprzedaży.

Dzięki skutecznym działaniom lubuskich policjantów zatrzymano cztery osoby. Było to trzech obywateli Bułgarii w wieku 22, 23 i 49 lat oraz 42-letnia Ukrainka. Wszystkie zatrzymane osoby usłyszały zarzuty związane z wprowadzeniem do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym i uczynieniem sobie z ich sprzedaży stałego źródła dochodu. Zgodnie z Ustawą Prawo Własności Przemysłowej, grozi im za to do pięciu lat pozbawienia wolności.

Opracował: aspirant Mateusz Sławek

Zespół Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim