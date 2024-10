WSPÓLNE DZIAŁANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH Data publikacji 24.10.2024 Powrót Drukuj Zapewnienie bezpieczeństwa pieszych jest jednym z priorytetów wszystkich policjantów. W czwartek w całym województwie lubuskim trwają działania „Pieszy bezpieczny na przejściu”, ukierunkowane na zapewnienie im bezpieczeństwa, a także uświadomienie wszystkim uczestnikom ruchu drogowego jak ważnym, w tym aspekcie, jest przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym. To kolejne policyjne działania mające przeciwdziałać złym nawykom, zarówno kierujących, jak i pieszych. Pomagają uświadamiać i kształtować wspólną odpowiedzialność za bezpieczeństwo w tym zakresie.

W czwartek ( 24 października ) na drogach powiatu słubickiego policjanci ruchu drogowego wspierani przez policjantów z Samodzielnego Pododdziału Prewencji w Gorzowie Wlkp. zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo pieszych. Mundurowi obserwują zachowania kierowców w rejonie przejść dla pieszych, skrzyżowań i w miejscach, gdzie dochodziło do zdarzeń z udziałem pieszych. Funkcjonariusze sprawdzają, także czy piesi dbają o swoje bezpieczeństwo. Przypominają również kierowcom i pieszym, że bezpieczeństwo w głównej mierze zależy od nich samych. Jest to kolejna policyjna akcja, która jest doskonałą okazją do tego, aby przypomnieć pieszym o obowiązku noszenia odblasków po zmierzchu poza terenem zabudowanym. Policjanci kontrolują nie tylko prędkość na drogach powiatu słubickiego ale obecni są przy przejściach dla pieszych, skrzyżowaniach – mają pod kontrolą miejsca, gdzie występuje wzmożony ruch pieszych.

Przypominamy, że szczególnie zagrożoną grupą uczestników ruchu drogowego są piesi. Ciemne ubrania, kaptury i parasole utrudniają oraz ograniczają widoczność. To problem zwłaszcza w terenie niezabudowanym, nieoświetlonym, gdzie piesi poruszają się skrajem pasa ruchu. Warto podkreślić, że po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów. Ta dodatkowa odległość pozwala kierowcy na bezpieczne ominięcie pieszego lub wyhamowanie pojazdu.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo pieszego zależy zarówno od niego, jak i kierowców. Każdy kierowca będzie mógł skuteczniej zareagować, gdy pieszy zostanie wcześniej zauważony.

Używajmy odblasków to sprawi, że będziesz lepiej widoczny na drodze. Odblask to dodatek, który każdy pieszy poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, powinien mieć umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Każdy ma z nas olbrzymi wpływ na bezpieczeństwo. Elementy odblaskowe bez względu na formę lub kolor zwiększają szansę pieszego na uniknięcie potrącenia. Pamiętajmy, że prawidłowo noszone odblaski powinny być umieszczone w taki sposób, aby znalazły się w polu działania świateł samochodowych i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obydwu kierunków.

starszy aspirant Ewa Murmyło

Komenda Powiatowa Policji w Słubicach