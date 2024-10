Kradzionym samochodem pędził ponad 160 km/h w terenie zabudowanym. Policyjny pościg zakończony zatrzymaniem 40-latka Data publikacji 22.10.2024 Powrót Drukuj Mundurowi ze strzeleckiej drogówki zatrzymali mężczyznę, który uciekał przed policyjną kontrolą kradzionym volkswagenem. Chwilę przed zatrzymaniem 40-latek pędził ponad 160 km/h przez miejscowość. Teraz czekają go surowe konsekwencje. Odpowie za niebezpieczną jazdę w terenie zabudowanym i próbę ucieczki przed policyjną kontrolą. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy na trzy miesiące oraz odzyskali skradzionego na terenie Niemiec, wartego kilkadziesiąt tysięcy złotych volkswagena. Mężczyzna usłyszał również zarzut paserstwa.

W sobotę (19 października) policjanci pełniący służbę w nieoznakowanym radiowozie z videorejestratorem zauważyli volkswagena, który przez miejscowość Pławin jechał z nadmierną prędkością. Kiedy mundurowi przy pomocy sygnałów świetlnych i dźwiękowych chcieli zatrzymać kierowcę do kontroli drogowej, ten przyspieszył i zaczął uciekać. Jeden z pomiarów wskazał, że nieodpowiedzialny kierowca pędził nawet ponad 163 km/h w terenie zabudowanym. Dzięki dużemu opanowaniu i profesjonalizmowi policjantów, pościg nie trwał długo. Po kilkudziesięciu sekundach zakończył się w miejscowości Stare Kurowo, gdzie mundurowi w skuteczny, ale bezpieczny sposób zmusili kierowcę volkswagena do zatrzymania. Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. Po sprawdzeniu okazało się, że samochód, którym uciekał został kilka dni temu skradziony na terenie Niemiec. Miał założone tablice rejestracyjne od innego pojazdu. 40-latek został przewieziony do policyjnej izby zatrzymań. Usłyszał już zarzuty dotyczące niezatrzymania się kontroli drogowej i paserstwa, a także jazdy z tablicami rejestracyjnymi od innego pojazdu. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna odpowie również za przekroczenie prędkości o ponad 110 km/h w terenie zabudowanym. Mundurowi już zatrzymali jego prawo jazdy na trzy miesiące. Odzyskany samochód warty kilkadziesiąt tysięcy złotych został zabezpieczony na policyjny parking.

starszy aspirant Tomasz Bartos

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich