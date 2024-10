Detonacja ładunku wybuchowego w szkole – wspólne ćwiczenia służb mundurowych Data publikacji 18.10.2024 Powrót Drukuj W środę (16 października) kilka minut po godzinie 11.00 dyżurny sulęcińskiej komendy otrzymał zgłoszenie od pracownika Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych imienia Unii Europejskiej, o dwóch mężczyznach, którzy wtargnęli na teren placówki, grożąc detonacją ładunku. Bomba wybucha, w wyniku czego jest wielu poszkodowanych. Do działania ruszają służby – Policja, Straż Pożarna oraz medycy. Napastnicy zostają zatrzymani, a ranni uczniowie otrzymują szybką i profesjonalną pomoc. To na szczęście tylko scenariusz ćwiczeń.

Współdziałanie służb to podstawa szeroko rozumianego bezpieczeństwa. To zdanie wybrzmiewa jeszcze bardziej, gdy mamy do czynienia z sytuacją kryzysową. Służby muszą być gotowe na każdą ewentualność, wykazując się przy tym szybkością, a przede wszystkim profesjonalizmem i skutecznością. Aby to osiągnąć niezbędnym jest systematyczne przeprowadzanie różnego rodzaju ćwiczeń. Ostatnie z nich odbyło się w środę (16 października). Scenariusz przygotowany przez Starostwo Powiatowe w Sulęcinie zakładał zaangażowanie kilka instytucji, tak aby wypracować umiejętność koordynacji działań. Tuż po godzinie 11.00 dyżurny sulęcińskiej jednostki otrzymał zgłoszenie od pracownika Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych imienia Unii Europejskiej, o dwóch mężczyznach, którzy wtargnęli na teren placówki grożąc detonacją ładunku. Na miejsce natychmiast skierowani zostali policjanci, w tym funkcjonariusz Rozpoznania Minersko – Pirotechnicznego, który stwierdza, iż pozostawiony na korytarzu pakunek może być urządzeniem wybuchowym zainicjowanym zdalnie. W tym samym czasie mundurowi ujmują jednego z napastników na terenie szkoły. Drugi zdołał oddalić się w kierunku pobliskich terenów leśnych, detonując ładunek, w czasie ewakuacji budynku. On również zostaje zatrzymany przez policjantów. W wyniku eksplozji są osoby ranne. Do działania wkraczają strażacy i medycy. Niezbędna jest dekontaminacja ofiar, gdyż zachodzi obawa, iż podczas wybuchu nastąpiło ulotnienie się materiału radioaktywnego. Mundurowi cały czas zabezpieczają teren, podczas gdy poszkodowani otrzymują niezbędną pomoc.



Poziom zaangażowania służb podczas przeprowadzonych ćwiczeń oceniony został wysoko. Była to doskonała okazja do sprawdzenia wyszkolenia i wyposażenia poszczególnych instytucji. Pozwoliło to również, na wyciągnięcie wniosków jak jeszcze skuteczniej nieść pomoc w sytuacji kryzysowej.

młodszy aspirant Klaudia Biernacka

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie