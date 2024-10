Pędził 115 km/h w terenie zabudowanym. Nieodpowiedzialny kierowca stracił prawo jazdy Data publikacji 02.10.2024 Powrót Drukuj Dwa tysiące złotych mandatu i 14 punktów karnych, to konsekwencje dla 62-latka, który rażąco przekroczył prędkość. Kierujący skodą jechał 115 km/h w terenie zabudowanym. Mężczyzna stracił także prawo jazdy na trzy miesiące.

W piątek (27 września) policjanci ze strzeleckiej drogówki, którzy pełnili służbę z wykorzystaniem nieoznakowanego radiowozu, zauważyli kierowcę skody, który jechał przez miejscowość z nadmierną prędkością. Pomiar wskazał, że pędził 115 km/h na tak zwanej „pięćdziesiątce”. Po zatrzymaniu do kontroli okazało się, że za kierownicą siedział 62-latek. Za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym policjanci nałożyli na niego mandat w kwocie dwóch tysięcy złotych i 14 punktów karnych. To jednak nie koniec dotkliwych konsekwencji. Mundurowi zatrzymali mężczyźnie również prawo jazdy na trzy miesiące.



Brak tolerancji dla kierowców rażąco łamiących przepisów ruchu drogowego - to dewiza, która przyświeca wszystkim policjantom dbającym o bezpieczeństwo na drogach. Mundurowi codziennie wkładają wiele pracy, aby najbardziej nieodpowiedzialni kierowcy ponosili konsekwencje. Zdarzenia, które rejestrują każdego dnia, świadczą o braku rozwagi, niektórych osób i dziwią nawet najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy. Stąd ich stanowcza reakcja, której oczekuje przede wszystkim społeczeństwo.





starszy aspirant Tomasz Bartos

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich